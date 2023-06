La pareja de bailarines colombianos que ganó el concurso Got Talent España 2023

La pareja colombiana se enfrentó a otro 12 artistas, resultando ganadores con una coreografía que fusionó el tango y la salsa caleña. Foto: Instagram: Stefanny Moreno

Con pasos rápidos, acrobacias y trajes brillantes, característicos de la salsa caleña, Stefanny Moreno y Yeremy Lugo se coronaron campeones de la primera versión de ´Got Tallent: All Star´, la competencia de talentos que congrego a los mejores artistas de todo el globo.

Desde su primera presentación, la pareja de vallecaucanos se llevó los elogios del jurado y los aplausos del público, quienes durante las seis semanas de audiciones, los catalogaron como los ganadores.

Para la final, Stefanny y Yeremy iniciaron su presentación la canción ‘Roxanne’, de Sting, donde de los pasos cadenciosos del tango argentino, pasaron a la rapidez y desfogue de fuerza de la salsa caleña. “Solo teníamos 4 semanas para montar el show y ahí se nos vino a la cabeza un tema que queríamos montar, el de Roxanne, pero queríamos darle un tipo de golpe salsero”, resaltó Stefanny Moreno

Paula Echeverría, quien hizo parte del panel de jurados, aseguró a los concursantes que “creo que son los mejores que he visto en mi vida. Esto lo digo de verdad”.

Por su parte, Edurne, cantante española y también jurado, señaló que le era sorpréndete ver un espectáculo de este tipo. “Para mí es impresionante, verlos, creo que es un regalazo. Mira que los hemos visto veces, pero nos siguen sorprendiendo. Siguen demostrando que no hay nadie como ustedes. Felicidades”, dijo.

Got Talent España 2023

Fueron varios años de preparación y esfuerzos para llegar a este escenario de talla mundial, sin embargo, esta no era la primera vez que se presentaban un concurso de este tipo. “Yeremy y yo participamos en ‘America’s Got Talent’ en Estados Unidos y quedamos en la semifinal. Nos fue bien, hubo mucha acogida del público”, mencionó Stefanny Moreno.

De hecho, fue gracias a su exitosa participación en dicho reality, por lo que fueron convocados a este certamen, en los que los demás participantes eran los ganadores de otras versiones internacionales. Por tanto, cuenta la pareja que tuvieron que entrenar día y noche, durante un mes y medio.

“Fue bastante intenso, teníamos muchas ganas, dedicación, sacrificio, momentos tensos, momentos de inseguridad, pero sobre todo teníamos la certeza de que realizaríamos un gran trabajo”, contó Yeeremi Lugo.

La pareja se enfrentó a otro 12 participantes durante la final, que daría como premió un trofeo y 25.000 euros, los cuales van a invertir en la escuela de salsa caleña, donde esperar formar bailarines profesionales para que sigan dejando el nombre de Cali y Colombia en lo alto.

En el siguiente video puede ver la presentación que hizo victoriosa a la pareja caleña.

Stefanny Moreno y Yeeremi Lugo

Stefanny es bailarina desde los 3 años. Desde entonces, ha ido construyendo una carrera artística tanto en el país como el mundo. Tanto así que hace poco la Embajada de Colombia en España la nombro como uno de los ´diez colombianos destacados de España´.

Según contó en entrevista a El País de Cali, a los 18 años viajó por el mundo, sin tener un destino claro. Estuvo algún tiempo en Estados Unidos, pero tras enamorarse, decidió irse a España, a donde vive su pareja.

“A pesar de amar mucho mi país, las oportunidades eran muy pocas, y por más que uno sea persistente y perseverante, hay momentos en los que hay que tomar decisiones”, le contó al medio ya mencionado.

No obstante, fuera de su país, también se enfrentó a dificultades. Stefanny cuenta que al estar indocumentada, nadie la contrataba, y a pesar de no tener trabajo, siguió preparándose y luchando por sus sueños; aunque no niega que muchas veces pensó en devolverse para Colombia y se cuestionó frente a si la danza era su camino. Sin embargo, también admite que su deseo de representar al país fue lo que la motivo a seguir en el exterior.

La artista cuenta que en 2022 se reencontró con Yeremy, y desde entonces, todo cambió. “Yeremy trabajaba haciendo shows de baile en barcos y un día pararon a descansar en Barcelona. Me llamó para vernos, entrenamos, hicimos unos vídeos para redes sociales y a la gente le gustó mucho que conectábamos. Le dije: “Por qué no pruebas suerte acá, hacemos algo juntos y vemos qué pasa”. Él dejó su trabajo en el barco y empezamos a prepararnos para America’s Got Talent”, contó a El País.