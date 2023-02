La presentadora Ana Karina Soto fue dada de alta y anunció su regreso al trabajo

Ana Karina Soto actualmente, tiene 42 años y se desempeña como presentadora, productora y madre tras haberse convertido en una de las principales figuras del medio televisivo. Foto: Instagram

La presentadora del programa “Buen Día Colombia” del Canal RCN, Ana Karina Soto, fue dada de alta este martes luego de permanecer hospitalizada en una clínica de Bogotá por cuenta de unos cálculos en los riñones que desencadenaron en una infección urinaria. Luego de un par de días de hospitalización, Soto señaló este miércoles 14 de febrero que vuelve al programa en el que trabaja todas las mañanas de lunes a viernes.

“Mi tratamiento va muy bien. El nuevo antibiótico sí está dando resultado y me van a dar de alta, me voy para la casita y podré esperar a Alejandro (Aguilar esposo de la actriz), me voy a seguir cuidando. Mañana vuelvo a Mañanas Express y Buen Día Colombia, prepárense porque voy con todos los poderes. Gracias por los mensajes de estos días y gracias al personal de la clínica”, dijo Soto hace unas horas.

A mediados de enero de 2023, la presentadora del programa sufrió un accidente en vivo y, terminó fracturándose uno de los dedos de su pie izquierdo, una situación que le generó una incapacidad de varios días.

Luego de casi un mes del mencionado problema en su pie, Ana Karina publicó una serie de historias de Instagram para contarle a sus seguidores lo que había vivido por su salud: “No los había saludado porque no estaba presentable, y es que, anoche me dio un dolor de piernas impresionante. Como si hubiese corrido la media maratón. Pasamos del dolor de los cálculos al dolor de piernas. Era insoportable”, había escrito hace unos días.

La presentadora estaba hospitalizada debido a una infección urinaria que se complicó y ha requerido empezar un tratamiento que la mantuvo bajo observación médica. “La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Cálculos en los riñones e infección urinaria. Gracias a Dios vamos muy bien. Confiando en Dios y la virgencita de Torcoroma, pronto saldremos de esta” escribió en una publicación en su Instagram.

Su recuperación

Tal como lo cuenta, la hospitalización fue necesaria por cuenta de una infección que le detectaron luego de que en el urocultivo (examen realizado para detectar infecciones a través de la orina). “Me toca quedarme, acá, en la clínica, más días. Vamos a esperar a ver qué pasa porque ya me pusieron un nuevo medicamento, un antibiótico más fuerte, esperemos que sí funcione y reaccione bien mi cuerpo”, afirmó durante los días que permaneció hospitalizada.

Por lo pronto, el reporte de salud dado por la presentadora muestra que el accidente ocurrido con su pie se encuentra en constante evolución y que, gracias a la quietud y a la ausencia de actividades laborales, se encuentra mejorando.