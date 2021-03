La razón por la que Elder Dayán Díaz y Rolando Ochoa dejarán de ser un dúo vallenato

Trabajaron juntos desde el 15 de mayo de 2017. Sin embargo, el acordeonero anunció que se separa del cantante.

Elder Dayán Díaz y Rolando Ochoa decidieron separarse tras casi cuatro años de estar tocando juntos. El mismo acordeonero decidió revelar la decisión de no tocar más al lado del cantante vallenato, a pesar de que en un principio fueron catalogados como una de las mejores uniones del momento.

“Hoy escribo estas palabras desde lo más profundo de mi corazón. No sin antes expresarles a todos los seguidores lo agradecido que estoy por el apoyo que me han brindado durante mi carrera. Ustedes saben cuánto les amo y todo lo que he dado por alegrarles algunos momentos de la vida con el talento que Dios me entregó”, fueron las primeras palabras de Rolando Ochoa en un boletín de prensa que entregó a través de su cuenta en Instagram.

En el mismo comunicado, Ochoa le desea lo mejor al cantante. “Hoy decido hacerme a un lado y dar por terminada la unión con mi compañero, Elder Dayán Díaz, deseándole a él todo el éxito del mundo. Fue un orgullo haber trabajado al lado de un gran muchacho guerrero y lleno de talento”.

Además, “R8″, como se le conoce en el ámbito vallenato, agradeció a la agrupación en general “por haberse mantenido en los momentos más difíciles”.

En el anuncio, no se dan detalles del por qué de la decisión. Sin embargo, en las últimas semanas se ha conocido que el acordeonero prepara un proyecto musical de la mano de varios artistas llamado “Zona 8″, en el que participan cantantes como Farid Ortiz, Ana del Castillo y Rafa Pérez, entre otros.