Pascal Morand, presidente de la Federación de la Alta Costura y de la Moda de Francia, expresa su opinión y revela los retos y lo que pasará con uno de los eventos más importantes de la alta costura.

La pandemia confinó la moda en internet, pero se trata solo de un “paréntesis”, estima Pascal Morand, presidente ejecutivo de la Federación de la Alta Costura y de la Moda de Francia, al defender el futuro de las Semanas de la Moda de París, que coordina la histórica institución.

La semana de la Moda de París en la pandemia

¿Se puede seguir hablando de Semana de la Moda de París pese a que todos los desfiles que se celebran estos días son digitales?

Es la tercera Semana de la Moda digital, no es nada nuevo para nosotros. Creamos la plataforma en seguida (durante la primera en julio para difundir las presentaciones en línea). En la segunda, en septiembre, la hicimos “figital”, con desfiles físicos y virtuales. Estamos en el siglo XXI. En el mundo de ayer, lo digital completaba lo físico. Hoy es al revés. Pero todo el mundo está cansado de las reuniones de Zoom y las necesidades sensoriales elementales no se satisfacen. La visualización no es la misma, especialmente en la moda, con el movimiento, las telas, la fluidez, la precisión.

En lo digital, estamos muy lejos de obtener esa resolución extremadamente fina que tiene la visión humana en cuanto a contrastes, colores, profundidad. Hay una forma de paréntesis respecto al arte de vivir y todas las capitales se ven afectadas. Pero para las jóvenes marcas, París no pierde en absoluto su atractivo. Es aquí donde quieren darse a conocer. (Le recomendamos: Carolina Convers: pintar por el oficio de pintar).

¿Cuál es el impacto de la crisis para el sector?

Es importante. Las firmas que salen más bien paradas son las que más se desarrollaron a nivel digital y que exportan a China. Las marcas de lujo exportan un 90%, sobre todo a Asia, China, y están muy presentes en el mundo digital. Es quizás un factor de supervivencia, de resiliencia en la situación actual.

Las que son encarnadas por un diseñador o un director artístico cuentan con una ventaja suplementaria y las que desfilan en la Semana de la Moda tienen suficientes bazas para superar este periodo.

Algunas marcas abandonan el calendario oficial, otras crean menos colecciones, las pequeñas empiezan a ver ventajas al formato digital. ¿Qué pasará con las Semanas de la Moda después de la pandemia?

El riesgo del digital es perder el sentido del ritmo que da la Semana de la Moda. Hay costumbres que cesan pero no es en absoluto nuestro caso. Hay una gran necesidad de expresión creativa. Cuando se retome la vida normal, habrá que reflexionar sobre la manera de desfilar, de concebir un evento físico con una vertiente digital.

Si todo el mundo sale del sistema, todo el mundo pierde. En este contexto, tiene que haber salvaguardias, elementos de credibilidad. El calendario oficial siempre ha sido un factor de democracia. Todas las marcas están en pie de igualdad, de las más célebres a las que acaban de llegar, pese a una gran diferencia de volumen de negocios y notoriedad.

El público es también una red de influencia, de comunicación, da más vida a lo que sucede, en la pasarela. Y esto tiene un impacto en el mundo digital porque las personas presentes transmiten la información.