¿Lady Gaga se comprometió?

BANG Showbiz

Aunque en los últimos tiempos todas las noticias que ha protagonizado Lady Gaga han estado ligadas de una u otra manera a los terribles efectos de la fibromialgia que padece -como la cancelación temporal de su gira y su breve retirada de la vida pública-, ahora la estrella pop está en los titulares a causa de su vida sentimental, que parece cargada de novedades.

Como ha revelado la revista estadounidense Us Weekly, la afamada intérprete no solo llevaría disfrutando desde principios de año de una estable relación amorosa con el representante de artistas Christian Carino, un tema del que Gaga no ha llegado a pronunciarse públicamente, sino que además la pareja habría tomado la decisión de pasar por el altar tan pronto como se lo permitan sus respectivos compromisos.

Pocos son los datos que hasta ahora han trascendido sobre la persona que podría haber conquistado el corazón de Gaga, al margen de que tiene una hija llamada Bella de una relación anterior y de que, evidentemente, ha sido tan habilidoso como la popular intérprete a la hora de mantener su romance alejado durante meses de la opinión pública.

De hecho, a la artista estadounidense no se le conocía pareja o idilio alguno desde que en el verano de 2016 confirmara que había puesto fin a su relación con el actor Taylor Kinney. Desde entonces, la atención mediática sobre Gaga ha girado principalmente en torno a su salud y su faceta artística, especialmente tras su exitoso espectáculo en la Super Bowl del año pasado, las buenas críticas de su disco Joanne y la gira mundial en la que se embarcó hasta que sus problemas físicos la llevaron a cancelarla.