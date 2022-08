¿Laura Acuña podría llegar a “Día a Día”? Esto fue lo que dijo

Actualmente, Laura Acuña asegura estar feliz con los proyectos que está haciendo y que extraña 'Muy Buenos Días'. Foto: Instagram - Instagram

Una de las presentadoras más icónicas de la televisión nacional que es reconocida por su participación en el programa ‘Muy Buenos Días’ de Canal RCN, después de su salida de este programa, ha participado en varios realities que siguieron impulsando su carrera.

Laura Acuña, que desde el 2005 está activa en la televisión, ahora es la presentadora de ‘La Voz Kids’ de Caracol Televisión, sin embargo, muchas personas se preguntan si podría hacer parte de otro programa matutino muy visto del canal y muy conocido por los colombianos: ‘Día a Día’

¿Qué dijo Laura Acuña sobre “Día a Día”?

A través de su cuenta en Instagram, donde tiene más de 4 millones de seguidores, la presentadora santandereana, respondió algunas de las preguntas de sus fanáticos.

Durante su sesión de respuestas, una persona le preguntó si le gustaría presentar en ‘Día a Día’, a lo que Laura le contestó: ‘nunca digo que no, ¿sabes?, nunca lo he pensado, tampoco me han hecho la propuesta, creo que ahorita tienen un súper equipo y yo también estoy feliz haciendo lo mío, entonces no sé”.

Desde su salida de ‘Muy Buenos Días’, en 2018, la presentadora no ha participado en ningún show matutino en los últimos años, y, aunque estuvo como invitada en el 2021 al programa de Caracol Televisión, su participación duró solo un par de meses.

Laura Acuña extraña “Muy Buenos Días”

Además de hablar sobre ‘Día a Día’, para sus seguidores es notablemente inevitable que no se le pregunte sobre ‘Muy Buenos Días, el recordado programa de las mañanas de RCN, donde participó junto a Jota Mario Valencia, Milena López e incluso, Carolina Cruz.

‘Yo también tengo mis momentos, no creas a mí también me da guayabo, de hecho, en estos últimos días he estado acordándome mucho de ‘Jota’ no sé por qué y me encontré con Tatiana Franco también, entonces sí da guayabo’, fue lo que dijo Laura Acuña a sus seguidores, después de que una persona le contara que extrañaba ‘sus carcajadas’ en el programa.

Recordemos que el programa, que era conducido por Jota Mario Valencia, acabó en el 2018 debido a la renuncia del reconocido presentador.

Un año después de su salida del programa, Jota Mario falleció debido a una isquemia cerebral en el Hospital de Bocagrande en Cartagena.