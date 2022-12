Laura Casas, diseñando su ambiente navideño

Laura Casas estudió en Milán y se especializó en Iluminación interior en Barcelona. Foto: Cortesía

¿Como se describe usted y como le aporta a sus clientes y seguidores?

Diseñadora de interiores holística y sensorial. Soy una persona que conecta fácil con las emociones de otras personas y lugares. Esto ultimo hace que mi trabajo de diseñar espacios sea mucho más profundo y sensorial pues mi objetivo es que la persona se sienta cómoda en su espacio y logre tener mejores emociones dentro de él.

La forma de aportarle a mis clientes es a través de un diseño más participativo donde el junto con su familia o las personas con las que viva, pueden hacer parte de esta creación tan importante de su hogar y espacio interior. En Laura Casas Studio, no trabajamos con estilos de diseño específicos pues esto solo limitaría al cliente a sentir de una forma. Lo que hacemos es crear en conjunto su propio estilo. (Pueden haber tantos estilos como el cliente lo sienta)

Por otro lado, aportamos a nuestros clientes y seguidores las ganas de transformar la energía de sus espacios y su parte física a través de tips y consejos fáciles y practicos. Lo que siempre he querido como diseñadora y como líder de mi equipo, es crear conciencia de la importancia que hay en conectar con los espacios donde habitamos. Sean propios o en arriendo, son nuestros espacios de paso y debemos mantenerlos como nos gustan el tiempo que estemos ahí.

Tres tips para decorar la casa de navidad…

La navidad trae muchas emociones con ella. Por eso para mi es muy importante que nos sintamos abrazados en estas fechas dentro de los espacios interiores y mucho más dentro de nuestra casa. Para lograr esto tengo 3 consejos:

1. Consiéntete a través de la aromaterapia y de los aromas mágicos de la navidad.

2. Revisa cuales colores te traen esos sentimientos y diseña tu navidad con ellos. No importa si no son los típicos colores de Navidad. Estas fechas se prestan para ser más creativos.

3. La iluminación es muy linda en estas fechas. Si es cálida y tenue, lograrás que tu espacio se sienta mucho mas acogedor y amoroso.

¿Como sabemos que tenemos nuestra casa muy recargada por la decoración de navidad?

Si comienzas a sentirte abrumado dentro del espacio y es una sensación diferente a la que vives día a día en el, puede ser una señal de que el espacio está muy recargado.

Si sientes que no cuidaste las proporciones de la decoración navideña, que te tropiezas con las cosas o que quedaron atravesadas en el espacio.

Si el espacio se oscureció con la decoración que pusiste.

¿Qué elementos debemos tener para sentir alegría en navidad y en el mes de diciembre?

Para elegir los elementos de Navidad, es bonito volver a nuestro niño interior. El/Ella siempre saben lo que nos gusta y lo que nos genera emociones bonitas. Estas fechas son de conexión con est@ pequeñ@. Por esto, te recomiendo tomarte un rato para meditar y escuchar eso que está en tu corazón. Por ejemplo, a mi me gustaban mucho las luces pequeñas del árbol de navidad y las velas de olores navideños que ponían mis papás cuando estaba chiquita. Estos elementos me traen recuerdos y emociones de amor. Por lo tanto, esos serán clave en la decoración de mi espacio.

¿Qué es la aromaterapia?

La aromaterapia es una de las herramientas más poderosas que he conocido hasta el momento a la hora de crear emociones y transformar las que están. A través de los aromas podemos cambiar completamente la percepción de un espacio y su ambiente. El sentido del olfato es el que primero se conecta con nuestro cerebro y lo estimula de ciertas formas que comenzamos a sentir y a conectar. Por eso es que a veces con olores recordamos momentos de nuestro pasado y hasta de nuestra infancia. Así de poderosa es!

Te recomiendo los aceites esenciales naturales, las velas y sprays de aromaterapia. Hoy en día puedes conseguir varias brumas para tus espacios. Ideal que sean naturales y no “fragancias” artificiales. Si no encuentras, lo mejor que puedes hacer es crearlas tu mismo. En un frasco de vidrio pones agua, gotas de tus aceites esenciales favoritos y ya está. Puedes rociarlo por tus espacios sin ningún problema y siempre olerán delicioso.

Tres consejos para los lectores de El Espectador en la aromaterapia

Siempre usar aceites esenciales naturales, no fragancias ni compuestos ya que a la final es algo que estamos consumiendo y está entrando al cuerpo.

Probar varios aceites esenciales e identificar cuales son los que realmente les gustan y con los que conectan.

Hacer sus propias mezclas. Es un ritual y un momento bonito para crear aromas para el espacio y para ustedes.

¿Por qué es importante tener en cuenta la aromaterapia en nuestra casa?

Es importante utilizar y aprovechar los beneficios de la aromaterapia en nuestros espacios pues es facil y poderoso. Podemos crear espacios y sensaciones diferentes en cada rincón y a diferentes horas simplemente con cambiar un aceite esencial.

También podemos crear diferentes sensaciones que nos ayude a realizar diferentes tareas, cambiar la energía de la casa, cambiar nuestra energía, cambiar de ambiente.

También para evocar recuerdos cuando te visiten.

¿Cuáles son las dos formas para que la casa huela a navidad?

No hay nada mas rico que el olor a Navidad. Si pensamos en estos olores, podemos estar relacionando el aroma de las galletas, el jengibre, la canela, los clavos, la naranja, el pino o mezclas de varios. Por esto, hoy te voy a dar tips para que puedas tener olores naturales y navideños dentro de casa en estas fechas.

El primer consejo es tener difusores con aceites esenciales, busca cualquiera de estos aromas que te nombré arriba pero en aceite esencial, Puedes crear varias mezclas y cambiarlas a medida que pasan los días.

También puedes hacerlo aún más natural. Puedes crear tu mezcla y aroma poniendo a hervir agua, canela, naranja, clavos y un poco de miel. Toda la casa comenzará a oler delicioso y de forma fresca y natural.

¿Qué elementos podemos tener en nuestra casa para el 31 de diciembre y comenzar el 2023?

Más que elementos, lo que les recomiendo hacer es organizar y depurar. Cuando pensamos en cambiar de año, estamos cambiando de ciclo y para dar este paso energético debemos estar livianos y no tener nada que nos esté pesando tanto. Por esto, sacar lo que ya no utilizamos es un buen ejercicio para liberar los espacios y por ende, la energía. Entonces solo ten en casa lo que utilizas, lo que conecta contigo y lo que te hace sentir bien. Es momento de prender velitas blancas, de tener la casa con flores y de pasar momentos bonitos para impregnar esa vibración linda en los espacios.

Qué consejo le da usted a los lectores para empezar 2023 con buena energía en la casa.

Empezar sin cargas sin lo que no necesitas. También el orden en los espacios.

Otro tip que me encanta es mover los elementos que tenemos en casa. Muchas veces la energía comienza a subir cuando movemos lo que tenemos, cuando cambiamos de lugar las cosas que siempre han estado en el mismo. En Enero, revisa cómo está tu casa y cuales son esos rincones que siempre haz querido cambiar pero no lo haz hecho. De pronto es necesario dar ese paso y hacer el cambio. Si estas aburrido de tener el mismo color de pared en tu habitación, comienza un ciclo diferente y pintalo. Si te aburriste de los mismos colores en la decoración, ve a buscar esos cojines que te sueñas y dale vida nuevamente a tu hogar. Para vivir bien y sentirnos bien en casa, no es necesario tumbar todo. Con pequeños detalles se puede hacer.