Laura González: el turno para las “mamazotas” reales

¿Por qué decidió lanzar el proyecto Mamazotas junto a la periodista María Alejandra Cardona?

Tengo una hermana especial, esto me permitió conocer las dificultades que se viven en una familia con estas características. He visto la falta en las políticas públicas para apoyar a las personas con discapacidades, así que siempre quise apoyar a las mujeres que pudieran estar viviendo una situación similar a la que vivió mi mamá. Cuando María Alejandra [Cardona] me propuso desarrollar este proyecto juntas, lo primero que se me vino a la mente fue que este sería el medio perfecto para poder cumplir ese impulso que tenía desde niña.

¿Usted se considera mamazota? ¿Por qué?

Claro que sí. Me siento una mamazota; además de ser la mamá de Simón y Pedro, nunca he dejado mi camino como emprendedora. A mis 31 años he logrado desarrollar tres empresas que me permiten tener el crecimiento como mujer, mamá y esposa; además, participo plenamente en todos los procesos de crianza de mis hijos apoyándolos en todas sus debilidades y fortalezas, dándoles el tiempo que necesitan y disfrutando de su crecimiento diario.

¿Cómo lograr ser una mujer autónoma e independiente?

La autonomía la logré en el momento en que me enteré de que estaba embarazada de mi hijo mayor. Ahí decidí salir de la casa de mis papás para tener una vida en pareja y empezar a trabajar juntos para organizar nuestra familia. En la empresa donde trabajaba decidieron que era mejor que no continuara ahí, así que la necesidad de producir me llevó a inventarme mi primer emprendimiento, una empresa de eventos, y desde ese momento empecé a ser independiente.

¿Cómo ha sido su experiencia en la crianza de sus hijos?

La crianza no es fácil, la responsabilidad que tienes es inmensa, todos los niños son diferentes. He tratado de investigar en libros, con psicólogos de crianza, terapias ocupacionales, infinidad de clases, pero al final la intuición de mamá y el apoyo incondicional de mi esposo son las herramientas que me han llevado a escoger el camino que considero correcto.

¿Qué inspiración tuvieron con María Alejandra Cardona para lanzar este proyecto enfocado en las mujeres?

La inspiración la tuvo María Alejandra, pero a veces en este proceso no solamente se necesita tiempo y ganas de hacer las cosas, se necesita una mano amiga para sacar las ideas adelante.

¿Qué les ofrecen a las mujeres a través de Mamazotas?

Queremos hacer la vida de las mamás y cuidadoras de los niños más fácil y eficiente. Tenemos entrevistas, charlas, talleres, expertas y alianzas que les ayudaran a resolver situaciones que les quitan tiempo valioso para ser madres presentes. Ya hemos cerrado varias alianzas; por ejemplo: tendremos los parqueaderos exclusivos para mamazotas en los Parking de todos los supermercados Jumbo, y por medio de la Fundación Acción Interna, tendremos un impacto social generando empleo a las mamás que salen de la cárcel para rehacer sus vidas con sus hijos.

¿Ha tenido alguna historia impactante con este proyecto que le haya dejado enseñanzas? ¿Cuál?

Recuerdo una mamá que no pudo tener hijos y tenía el sueño de ser mamá, así que adoptó. Ahora él es el hijo mayor; ya tiene 40 años y ella 70. Él la deja en casa siempre, en la parte económica no la ayuda y le quita todo, para poder desahogarse ella pinta en los momentos de soledad, pero aun así lo ama, porque lo crió y es su hijo.

¿Qué opina usted sobre la maternidad y cómo afrontar las dificultades?

La maternidad es una experiencia estremecedora, todas tenemos una manera diferente de afrontar cada problema o dificultad; pero es muy importante estar bien acompañada y asesorada para que sean más amables todos los procesos.

¿Cómo ha sido la experiencia con Mamazotas?

Para mí, la experiencia ha sido enriquecedora porque he podido crear, sacar ideas nuevas para explotarlas y he tenido mucho aprendizaje.

¿Qué viene para el proyecto?

Vienen alianzas increíbles y la consolidación de un sueño en el que buscamos beneficios para todas las mamás que lo puedan necesitar.