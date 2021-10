Laura Peñuela: “Este personaje sacó lo mejor de mí”

¿Cómo es el personaje de Ceci?

Está inspirado en las mujeres del Caribe colombiano, alegres, que no se dejan afectar por nada y que siempre le ponen una actitud positiva a la vida. Son de esas que siempre trabajan con mucho amor y servicio. Me inspiré en las que usan turbantes en Cartagena y en las que usan rulos en la casa. Es un personaje muy alegre, que resalta los dichos de Valledupar y que disfruté mucho al interpretarla.

¿Cómo llegó a ser parte del elenco de “El hijo del Cacique”?

Fue por casting, al cual le dediqué mucho esfuerzo y amor. Me gocé haber hecho la propuesta, y varias cosas que sugerí durante la prueba me las “compraron”. Lo hice primeramente para el personaje que interpreta Cristina García, y el de Chavita, que hace Valerie Domínguez, pero gracias a Dios me dieron a Ceci. Siento que también tenía todo para hacerlo.

¿Cómo fue la construcción de este personaje?

Si bien tenía aspectos de Laura Peñuela, debía hablarlo y hacerlo con un acento vallenato, y soy de Sincelejo (Sucre). Es decir, todos somos costeños, pero el acento es diferente. Me tocó comenzar a escribir los libretos con base en los dichos y refranes de Valledupar.

¿Recuerda alguna anécdota durante las grabaciones?

Este es un personaje que sacó lo mejor de mí, estaba pasando por un aspecto delicado. Me sentía muy triste y cuando iba y me metía en la piel de Ceci, al terminar las grabaciones, sentía que desaparecía.

¿Fue difícil desprenderse de su personaje?

El último día de grabación fue muy difícil dejar a Ceci, porque era una parte de mí que se iba. Mis compañeros de set me aplaudieron, y eso significa que mi trabajo estaba hecho con mucho amor. Si bien Laura Peñuela es alegre, se vio un personaje trabajado y completamente diferente a lo que soy. Me costó mucho soltarlo. Quería seguir siendo Ceci, sobre todo porque fueron siete meses de rodaje de lunes a festivos, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. Le doy las gracias al Canal Caracol por siempre abrirme las puertas, ya que he tenido la oportunidad de trabajar en muchas producciones de este medio.

¿Tuvo vía libre para desarrollar al personaje?

Así es, me dieron la capacidad de improvisar. Incluso, había escenas donde Ceci no iba a salir, luego decían que debía aparecer y eso fue sorpresivo para mí. También me inspiré en mi primera nana, Alicia, ella siempre brincaba cada vez que se emocionaba y eso se lo pude agregar a mi personaje, también en la forma de caminar de otra señora que cuidaba mi casa.

¿Qué le agradece a su personaje?

Le agradezco que siempre me enseñó a hacer las cosas con amor y que siempre tiene una sonrisa, a pesar de los problemas. Fue el personaje que me ayudó a salir de mi crisis emocional en la que me encontraba durante los primeros meses de rodaje, le agradezco por haberme inyectado esa dosis de alegría y espontaneidad, más de la que ya tengo, y ese es el personaje que todos deberíamos tener en nuestros corazones.

¿Por qué no pueden perderse “El hijo del Cacique”?

No pueden perderse la novela, porque está hecha con mucho amor, profesionalismo y les abrió las puertas a nuevos talentos colombianos. La historia recrea la vida de Martín Elías y de la familia Acosta. Es un drama, pero a la vez es una comedia.