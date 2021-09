Laura Rodríguez, actriz que interpretó a Marbelle, sufrió una parálisis facial

Laura Rodríguez, quien dio vida a Marbelle en su etapa adolescente en la novela “Amor sincero” lanzada en febrero de 2010, reveló a través de una foto en su cuenta oficial de Instagram que había sufrido una parálisis facial.

Con un emotivo mensaje por su cumpleaños, Rodríguez confesó que celebra su vida y la fuerza que encontró en su alma. “Hoy cumplo 29, termino mi primera gira de teatro en Tenerife y cumplo 15 días de recuperación de una parálisis facial periférica, y si tú estas pasando por lo mismo, no pares tus días por cómo te ves, porque “lo esencial es invisible a los ojos”, escribió en la publicación, en la que además adjuntó varias fotos que muestran su rostro afectado por la parálisis.

“Ya estamos en el siguiente nivel… me verán por unos días estirando jeta”, concluyó la actriz, poniéndole buena actitud a este problema de salud que afecta la mitad de su rostro.

Rodríguez también publicó una foto agradeciéndole a su madre, que fue la persona que se encargó de cuidarla en este duro momento por el que atraviesa. “Y es un feliz cumpleaños gracias a la que me dio la vida y me la sigue dando, a ella que me tiene aquí, hoy bien parada, a ella que con sus manos y sus menjurges me hizo saber que iba estar bien, cumpliendo el sueño de volar al otro lado aún cuando estaba duro el panorama”, comenta la actriz.

Además de “Amor sincero”, Laura Rodríguez también ha actuado en importantes producciones como “Garzón” o “Diomedes, el cacique de la Junta”. Actualmente se encuentra enfocada en el teatro.