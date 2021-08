Laura Tobón es la nueva protagonista de la revista Vea

Laura Tobón, presentadora de “La Voz Kids” de Caracol Televisión, es la protagonista de la nueva portada de Vea.

En las páginas de la revista la comunicadora bogotana revela que está viviendo el más amoroso milagro. La medicina no consideraba posible su embarazo, aun así, ya tiene 5 meses de gestación de su primogénito a quien llamará Lucca. Laura siente que su bebé será pelirrojo, admite que tiene miedo y confiesa que ha llorado mucho.

“Hace dos años me tuvieron que operar de un ovario, pues padezco el Síndrome del Ovario Poliquístico. En esa ocasión, me dijeron que el tema de mi fertilidad estaba grave porque en mis ovarios tenía quistes, siempre me dijeron que era complicado, casi imposible quedar embarazada”.

El bebé de la familia Rodríguez Tobón llegaría para finales de diciembre, aunque Laura asegura que no le gustaría que fuera en navidad. Por ahora sigue disfrutando de su embarazo y de lo que considera es un milagro.

Confesó que su esposo está con temor ante la pregunta sí será un buen padre. A ella le preocupa el parto, pero mientras tanto vive los momentos, como los antojos y la sensibilidad que la ha conectado con las historias de los niños del reality de música.