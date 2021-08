Mercedes Salazar y la terapia de diseñar

Háblenos de la inspiración de su nueva colección. ¿Que la enamoró para hacer estos diseños?

Colombia es, en general, mi punto de partida para diseñar e inspirarme. Hace unos meses estuve en la región antioqueña con mis hijos en unas vacaciones y quedé gratamente impresionada de la fauna y la flora. La exuberancia de los colores, del verde, los árboles hermosos. Por la mañana muy al amanecer, está el canto de los pájaros y pude ver en los jardines muchos de diferentes colores y tamaños. Esto me pareció un tema bellísimo para diseñar sobre él.

¿Es la primera vez que realiza una colaboración de línea hogar con el Grupo Éxito? ¿Cómo se sintió trabajando con la marca Finlandek?

Esta es la primera vez que hago una alianza con el Grupo Éxito y me sentí muy a gusto sacando esta colección con ellos. Fue un trabajo en equipo, la colección fue co-creada y metimos toda la inspiración del sureste antioqueño, principalmente. Pero todo el país está plasmado en esta colección. Estoy muy emocionada de poder saber que ya la colección llegó a un final feliz y de que tenemos hoy en día todas las piezas materializadas.

¿Cuánto se demoró este proceso desde que la marca la invitó a hacer parte hasta ver el producto terminado?

El proceso fue largo, nos demoramos casi diez meses, y bueno, esto es un proceso primero de ir y venir, de diseños, colores y materiales, y de entender también un poco lo que Finlandek necesitaba comercialmente hablando. Ver cómo hacíamos una colección lo más rica posible en cantidad de piezas, que tenga un hilo conductor claro desde el principio hasta el final en todas las piezas y hasta que aprobamos los diseños.

¿Qué variedad de piezas y artículos podremos encontrar en la colección?

Va a haber una parte de habitaciones, que tiene cubrelechos, cojines, también algo para los baños, toallas y también muchos objetos para la mesa. Porque la mesa es mi lugar preferido en la casa, y ahí vamos a tener platos, individuales, vasos y servilleteros. Es una colección bastante rica en producto para poder poner la mesa.

¿Su trabajo siempre ha estado de la mano de muchos artesanos colombianos? ¿Cómo fue el trabajo con ellos para esta colección?

Nosotros llevamos muchos años trabajando con diferentes comunidades de artesanos alrededor de Colombia y en esta colección quisimos cocrear con los artesanos de Usiacurí. Es un pueblito que queda a cuarenta minutos de Barranquilla en carro y ahí nosotros trabajamos con una comunidad de 200 artesanos, con los que llevábamos trabajando unos diez años más o menos.

¿Cómo se siente de ver ya todos sus diseños en todo el país y asequibles para todos los colombianos?

A mí me da mucha emoción cada vez que diseñamos una colección, poder ver que esa colección se hace realidad y poder tocar las piezas es la parte más emocionante de todo el proceso desde el diseño hasta poder tener las piezas.

Inauguró un taller recientemente con artesanos en Usiacurí, ¿de qué se trata este proyecto?

Inauguramos un taller que se llama Mis Amores, en Usiacurí, para que entre cincuenta y sesenta artesanas puedan venir a trabajar de manera comunitaria. A mí me parece importante que cuando las mujeres tejen tengan la posibilidad de estar reunidas con otras mujeres, porque es ahí donde se conserva la técnica y donde ellas mismas son vulnerables, pueden hablar unas con otras y el conocimiento también se pasa entre ellas… cuando alguna no sabe muy bien hacer una cosa la otra le ayuda.

¿El trabajo artesanal es una terapia para usted?

Para mí sí es una terapia. Yo siento que el trabajo artesanal para los seres humanos es una manera importante de estar presente, poder transmitir la técnica y contarse cuentos En las comunidades de artesanos indígenas, cuando la comunidad se junta a tejer y sacar adelante objetos artesanales, es cuando los viejos transmiten la sabiduría y cuentan sus historias.

Sus joyas ya están en ciudades tan importantes como París, Madrid y Nueva York. ¿Qué otros mercados quiere conquistar cuando superemos la pandemia?

Busco abrir mercados en Asia; en particular, Medio Oriente, Japón, China y Dubái. Estamos muy enfocados en encontrar clientes en estos lugares del mundo.

¿Qué es lo que más disfruta hacer?

A mí me encanta diseñar, me gusta mucho conceptualizar colecciones desde el principio hasta el final, pero lo que más me llena el corazón es la posibilidad de compartir conocimiento con las comunidades de artesanos. Me gusta mucho ir a las comunidades donde ellos viven, entender la materia prima que crece a su alrededor, conocer más sobre las técnicas y ayudarlos a fortalecer también en su capacidad de diseño.

¿Para usted qué es la moda?

La moda es la corriente que los seres humanos van siguiendo para poderse reflejar a sí mismos como una comunidad. Siento que la moda es esa posibilidad de seguir de manera conjunta y común como unas verticales que sí van mostrando lo que la sociedad va sintiendo y pensando. Es como un canal donde los seres humanos se ven reflejados los unos a los otros al conseguirla.

¿Para dónde va Mercedes Salazar ahora?

Lo mío hoy en día es fortalecer las relaciones que tengo con los diferentes artesanos; lo que quiero es aprender más de ellos. Se trata de un intercambio de conocimiento. Es vincular un par de comunidades más de artesanos a la cadena de producción.