¿Liam Hemsworth y Miley Cyrus cancelaron su compromiso matrimonial?

BANG Showbiz

Han pasado ya tres años desde que la pareja formada por Liam Hemsworth y Miley Cyrus le dieron una segunda oportunidad a su historia de amor después de la sonada ruptura que ambos protagonizaron en la primavera de 2013, pero eso no significa que este nuevo capítulo de su mediática relación -el que les llevó a anunciar su compromiso matrimonial y a hablar con más naturalidad de su romance- esté exento de problemas y desavenencias que amenacen su futuro juntos. (Le puede interesar: ¿Qué pasó con el Instagram de Miley Cyrus?)



De hecho, de acuerdo con la información publicada este jueves por la edición australiana de la revista OK!, la cantante y el actor -hermano de Chris Hemsworth y, por tanto, cuñado de Elsa Pataky- habrían cancelado sus planes de pasar por el altar debido a las profundas diferencias que mantendrían en relación con su futuro debut en la paternidad. (Le puede interesar: Miley Cyrus y Liam Hemsworth en el 'after party' de los Óscar 2018)

"Él quiere tener hijos lo antes posible y está cansado de tener que posponerlo... Pero esto no forma parte del calendario que se había propuesto Miley y su negativa ha dejado a Liam con el corazón roto. Como resultado, Miley y Liam han decidido posponer todo lo relativo a la boda y prácticamente no se han visto en semanas", afirmó una fuente cercana a los dos enamorados.



Todavía no ha quedado del todo claro si los dos artistas habrían optado por suspender el proceso solo de forma temporal, hasta que alcancen un acuerdo sobre cuándo deberían formar su propia familia, o si el daño que les habría ocasionado su enésima pelea podría vaticinar una nueva separación que, todo sea dicho, dejaría desolados a sus seguidores. (Le puede interesar: Miley Cyrus y Liam Hemsworth vuelven a posar juntos en la alfombra roja luego de 4 años)



"La verdad es que a ella no le hacía especial ilusión la idea de casarse, y parecía que todo el mundo entendía su postura excepto Liam. La familia de él ha estado intentando que abra los ojos durante mucho tiempo, pero él siempre tuvo fe en Miley. Ahora se siente como un idiota", aseguró el mismo informante sobre el futuro tan incierto que se cierne sobre la pareja.