Lily Allen, de regreso al colegio

Bangs Showbiz

En su rebelde juventud, Lily Allen no fue para nada una "estudiante ejemplar". Después de haber sido expulsada en reiteradas ocasiones, la cantante decidió que estudiar no era lo suyo y con solo 17 años firmó su primer contrato con una discográfica. Ahora, cuatro álbumes y alguna que otra polémica después, la británica se encuentra en un momento mucho más tranquilo de su vida que podría llevarla próximamente a volver a la escuela.



"Estoy pensando en qué hacer el próximo septiembre y en qué podría estudiar. Pero primero tendría que conseguir mi GCSE [graduado ESO en el Reino Unido], porque en su día no lo pasé. Ahora mismo me gustaría poder terminar de pagar mi hipoteca y luego estudiar. No sé todavía qué. ¿Derecho quizás? ¿Medicina? Después de perder a mi hijo, me planteé estudiar para ser comadrona", confesó recientemente la artista.



Pero pasar por una experiencia tan trágica como el aborto involuntario del que habría sido su tercer hijo -Lily tiene a sus dos hijas Ethel (6) y Marnie (5) con su ex marido Sam Cooper- no es el único motivo que la ha impulsado a querer ampliar sus conocimientos y cursar quizás una carrera universitaria.



"A veces me frustra un poco sentir que no estoy suficiente preparada intelectualmente sobre un tema que me interesa, como por ejemplo el estado de la industria de la música, Spotify y la manipulación de las cifras. Siento que sé qué está ocurriendo, pero que no sé cómo ponerlo en palabras porque no tengo el conocimiento suficiente", expresó con resignación también en la misma publicación.