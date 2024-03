Lindsay Lohan: su regreso a Hollywood y “Un deseo irlandés”

Lindsay Lohan interpreta a Maddie Kelly en "Un deseo irlandés". Foto: Patrick Redmond / Netflix - Cortesía

Lindsay Lohan es una actriz conocida por película como “Juego de gemelas” (1998), “Viernes de locos” (2003) y “Mean Girls” (2004). La estrella de Hollywood tuvo una caída en la industria a principios de la década de 2010, de ahí en adelante estuvo ausente por varios años del cine y solo trabajaba en televisión y otros proyectos. La intérprete regresó al largometraje y a la gran pantalla en 2021, cuando firmó un contrato con Netflix para protagonizar una nueva película.

“Navidad de golpe” salió en 2022, y más adelante la empresa de streaming renovó el contrato con Lohan para dos películas más, “Un deseo irlandés”, que se estrenó el pasado 15 de marzo. “Cuando el amor de su vida se compromete con su mejor amiga, Maddie (Lindsay Lohan) deja de lado sus sentimientos para ser dama de honor en la boda en Irlanda. Días antes de la ceremonia, Maddie pide encontrar el amor verdadero y se despierta en otra realidad, donde descubre que, antes de pedir un deseo, hay que pensarlo dos veces...”, se lee en la sinopsis de la recién estrenada película.

Otro filme llamado “Our Little Secret”, que comenzó su producción en enero. Lohan ha visto un resurgir en su carrera cinematográfica y recientemente se refirió a su experiencia pasada en Hollywood.

Lindsay Lohan sobre Hollywood: “Quise desaparecer”

La actriz habló para la revista Bustle sobre su regreso a Hollywood. “Siento que parte de [mi trabajo] fue eclipsado por los paparazzi y todo ese tipo de cosas cuando era más joven, y eso es un poco molesto. Desearía que esa parte no hubiera sucedido. Siento que eso cobró vida propia. Por eso quise desaparecer. Pensé: ‘A menos que no haya una historia aquí, no se centrarán solo en mi trabajo’”, recuerda Lohan sobre su temprana carrera en la industria cinematográfica estadounidense.

Lohan fue por años un centro de atención para la farándula, que veían una niña actriz ya crecida con pocas posibilidades de mantener y superar su éxito, algo que hoy la actriz puede negar. Ahora que la intérprete regresó a las alfombras rojas y al lujo de Hollywood, recuerda cómo fue su vida por años, en los que luchó contra la adicción, se mudó a Dubai y abandonó su vida pública.

“Estaba grabando un álbum en mi tráiler en el set de la película [Herbie] y promocionando el álbum mientras filmaba”, cuenta la actriz sobre un período de su carrera en el que no había pausas. “Recuerdo esto muy específicamente: tuve que ir al dentista. No tuve tiempo de ir al dentista, pero algo pasó con mi diente. El dentista tuvo que venir a verme. Fue demasiado todo el tiempo”. Más adelante, Lohan fue hospitalizada por una infección renal.

Lindsay Lohan y su vida en Dubai

“Pensé: ‘¿Qué pasa si nunca me enamoro? ¿Qué pasa si esto nunca sucede? Y me tomó simplemente tomarme el tiempo para que todas esas puertas se abrieran y llegaran los ‘síes’, las cosas a las que quería decir ‘sí’”, recuerda Lohan sobre su cambio de vida, en el que pasó a vivir en Dubai, ciudad en los Emiratos Árabes Unidos. Y aunque sus pensamientos sobre el amor parecían negativos, la actriz conoció a quien es su actual esposo en esa ciudad árabe. Lohan está casada con Bader Shammas, con quien además tiene un hijo.