Lizzo rompe su silencio y niega las acusaciones “increíbles” de sus exbailarinas

Lizzo en la Met Gala 2023 Foto: Getty Images via AFP - MIKE COPPOLA

En un mensaje en las redes sociales la intérprete de “Truth Hurts” explicó que los últimos días han sido “difíciles de forma desgarradora” y “abrumadoramente decepcionantes” para ella. ”Mi ética de trabajo, moral y respeto han sido cuestionados”, lamentó la artista, quien agregó que normalmente no suele responder a “alegaciones falsas”, pero que en esta ocasión las acusaciones son tan “increíbles” y “escandalosas” que no quiere dejarlo pasar. ”Estas historias sensacionalistas provienen de exempleadas que ya han admitido públicamente que durante la gira se les dijo que su comportamiento era inadecuado y no profesional”, precisó Lizzo.

Las exbailarinas de su equipo que le han denunciado alegan que la cantante -quien se ha posicionado repetidamente a favor de respetar la diversidad corporal- hizo comentarios sobre el aumento de peso de una de ellas y añadieron que experimentaron otros episodios de acoso sexual, religioso y racial durante su estancia en la compañía.

En la demanda, presentada el martes en el Tribunal Superior de Los Ángeles, se acusa a la intérprete de haber cuestionado abiertamente la virginidad de una de las denunciantes durante la grabación de un programa de telerrealidad o cómo una de las demandantes fue presionada contra su voluntad por Lizzo y su equipo en Ámsterdam para que tocara el pecho de una bailarina en un club de estriptis, entre otros.

Lizzo indicó en su comunicado que como artista se toma sus actuaciones y su música de forma muy seria, y que esta pasión por lo que hace suele venir acompañada de “trabajo duro y estándares altos”. “Algunas veces he tomado decisiones duras, pero nunca es mi intención hacer que nadie se sienta incómodo o que no es valorado como una parte importante de mi equipo”, dijo. Agregó que no quiere ser vista como una víctima pero tampoco como “la villana” que afirma que la gente y los medios han retratado en los últimos días.

“Soy muy abierta sobre mi sexualidad y expresándome -continuó-, pero no puedo aceptar ni permitir que la gente utilice esa apertura para que me hagan pasar por algo que no soy”. Lizzo aseguró que no hay nada que se tome más en serio que el respeto que “las mujeres en el mundo se merecen”: “Sé lo que se siente cuando te hacen avergonzarte de tu cuerpo a diario y en absoluto criticaría o despediría a un empleado por su peso”.

La cantante dijo sentirse herida, pero subrayó que no va a dejar que “el buen trabajo” que ha hecho quede ensombrecido por este episodio. Lizzo acabó su mensaje agradeciendo a toda la gente que le ha manifestado su apoyo para confortarla “durante este momento difícil”.

Dos de las demandantes, Ariana Davis y Crystal Williams, fueron contratadas como bailarinas en el equipo de Lizzo, luego de competir en su reality show para Amazon Prime Video, “Watch Out for the Big Grrrls,” en 2021, según The New York Times. La demanda afirma que ambas fueron despedidas en la primavera de 2023. La tercera demandante, Noelle Rodriguez, fue contratada en mayo de 2021 para bailar en el video musical de la canción de Lizzo, “Rumors”, y que luego pasó a hacer parte de su equipo de baile. La demanda establece que Rodriguez renunció poco después del despido de sus compañeras.

En la demanda no solo se menciona a la cantante por su nombre real, Melissa Jefferson, y a su compañía Big Grrrl Big Touring Inc., también acusan a Shirlene Quigley, la capitana de baile del tour. Lizzo en su comunicado no hizo mención de las acusaciones contra Quigley, quien está siendo demandada por hacer comentarios sexualmente explícitos a las bailarinas y de incurrir en acoso religioso.