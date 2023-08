Esto es lo que pide Sofía Vergara tras su divorcio con Joe Manganiello

Sofía Vergara y Joe Manganiello anunciaron su divorcio el pasado 17 de julio. Foto: Agencia AFP

Según documentos a los que tuvo acceso la revista People, la actriz colombiana Sofia Vergara acudió a los tribunales para hacer respetar a toda costa el acuerdo prematrimonial que firmó con Joe Manganiello. El pasado 17 de julio la pareja emitió un comunicado conjunto en el confirmaron su divorcio. “Como dos personas que se aman, pedimos cortésmente que se respete nuestra privacidad”.

De acuerdo con People, Vergara exige que todos los objetos adquiridos antes de la unión con Manganiello, queden en su poder y que no hagan parte de los bienes que serán repartidos en el trámite legal que corresponde con el divorcio. En concreto se refiere a “obras de arte, joyas y otros objetos personales”.

El País de Espala, por su parte, reseña que Vergara “también pide que todas sus ganancias previas sigan siendo suyas, pero también las cosechadas durante el matrimonio, algo que puede ser más complicado. Durante años, Vergara ha sido la actriz mejor pagada de la televisión, con unos ingresos que superaban los 40 millones de euros anuales. Y varios de esos años han sido los que ha pasado junto al actor de True Blood”.

Le invitamos a leer: Sofía Vergara y Joe Manganiello: así fue su historia de amor

Según el medio español, el acuerdo prenupcial establecido entre ambos indicaba que ambos “compartían ingresos y deudas que tendrían que dividir conforme a los términos de ese acuerdo legal previo. También ese documento decidirá si se establece una pensión por alguna de las partes hacia la otra. En cualquier caso, parece que Vergara quiere atenerse firmemente a lo firmado hace siete años”.

El diario ABC de España, en una nota que titula “Sofía Vergara no permitirá que Joe Manganiello se quede con su fortuna”, hace referencia a la custodia del perro que tenían como pareja. Bubbles, un cruce entre chihuahua y pomerania, que tiene ahora diez años. El can está muy unido a Manganiello y según han confesado, a ‘Daily Mail’, fuentes cercanas “ni en un millón de años Joe se separaría de su perro”.

En una entrevista con “The Tonight Show”, Vergara habló de su relación con Bubbles. “Es horrible, ella me odia. Ella es súper mala conmigo. Me muerde. No es tan linda en persona”, dijo entre risas.

Además: Sofía Vergara se divorcia de Joe Manganiello tras siete años de matrimonio

El divorcio de Sofía Vergara y Joe Manganiello

Las sospechas que había en torno a la separación de Sofía Vergara y Joe Manganiello resultaron ser ciertas. La popular pareja entregó un comunicado a diversos medios estadounidenses en el que confirman que tras siete años de matrimonio decidieron darle final a su romance.

“Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos”, expresa la pareja, que ya cumplía una década de haberse conocido. En ese mismo comunicado, los dos actores pidieron a la opinión pública respetar su privacidad.

“Como dos personas que se aman y se preocupan mucho, pedimos cortésmente que se respete nuestra privacidad en este momento mientras navegamos por esta nueva fase de nuestras vidas”, se lee en el documento.

Desde el pasado 10 de julio, que Sofía celebró su cumpleaños número 51, surgieron rumores sobre que la actriz barranquillera no estaba atravesando el mejor momento en su relación, pues en las imágenes compartidas de la celebración, que tuvo lugar en la Isla de Capri, no se ve a Joe, lo cual para sus fanáticos es inusual, ya que era costumbre ver a la pareja compartir fotografías sobre sus viajes.

Las sospechas se hicieron aún más fuerte cuando el actor publicó una foto en el que deseó feliz cumpleaños a su ahora exesposa, de una manera que fue catalogada como “frívola”.”¡¡¡Feliz cumpleaños, Sofía!!!”, dice la descripción que acompaña el carrete de fotos en la que se le ve a Vergara abrazar a su esposo y un adorno que parece navideño.