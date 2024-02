El locutor Francisco Ramírez dice que lo despidieron de Tropicana

El locutor Francisco Paco Ramírez confirmó que lo despidieron de Tropicana luego de asegurar en vivo que el Presidente Petro era un "bandido". Foto: Captura de pantalla

Francisco “Paco” Ramírez fue hasta el medio día de este miércoles locutor de la emisora Tropicana de Cali. En entrevista para la Revista Semana, el periodista confirmó que hacia el medio día la gerencia de la emisora le comunicó que tomó la decisión de despedirlo luego de que se viralizaran una serie de afirmaciones en las que, entre otras cosas, llamó “narcotraficante” y “bandido” al presidente Gustavo Petro.

“A las 12:00 m. nos reunimos con gerencia y el gerente con todo el pesar del mundo, porque sabe la calidad de trabajador que soy, me informó. Yo le dije que entendía la posición, pero también le dije que mañana los incendiarios van a venir por otra opinión, yo simplemente soy una aguja en un pajar, cada vez que vean algo van a pedir la cabeza de alguien”.

El locutor le dijo a la revista que el documento que le entregaron dice que su despido es sin justa causa. “No estoy dolido con una empresa como Caracol y menos con un equipo de trabajo como Tropicana, que somos una familia. Lo que me duele es el punto de partida del país, las hienas de las redes sociales, que buscan cualquier escenario para sacar lo incompetente y frustrados que son, porque ninguno de los que me ha criticado ha hecho ni la cuarta parta de lo que he hecho por la ciudad. Me voy tranquilo, aunque tengo que cuidarme porque un bobo toreado mata a la mamá y quema la casa”.

Ramírez dice que no se arrepiente por lo que dijo al aire e indica que el video que se viralizó en redes sociales está descontextualizado. Lejos de una reflexión sobre lo sucedido, el locutor, que interpreta a un personaje radial al que llama “La tía Inés”, arremetió contra las redes sociales que lo pusieron en evidencia.

“Cuando uno se arrepiente de algo es cuando comete un error puntual y yo no he cometido un error. Si yo me arrepiento es dar a entender que yo ataqué a una muchacha que he apoyado, que ella sabe cuánto la quiero y cuánto he hecho por ella. No fue agresión, fue simplemente un comentario de una entrevista de Popeye. Yo no afirmo que el presidente es un narcotraficante, yo mostré lo que Popeye había dicho de él (...) Si miran todo el contexto, se darán cuenta: la parte de Popeye no aparece en el video que circula en redes sociales. Fue un comentario de grupo y los incendiarios tomaron eso como el boom, y gracias a eso hoy no estoy en Caracol”, agregó Ramírez en su diálogo para la revista Semana.

Hacia la 1:00 p.m. de este miércoles en la W Radio se leyó el comunicado que emitió Caracol S.A. y Prisa Media, la compañía española a la que pertenece la emisora Tropicana. En el programa “Sigue la W” se compartió el comunicado de la empresa radial. Son cuatro puntos:

1. Caracol S.A. y sus emisoras, incluida Tropicana, deplorar y condenan el infortunado suceso. Una persona, integrante de nuestra empresa, haciendo uso de su libertad de expresión, hizo unas declaraciones irrespetuosas en contra del presidente Gustavo Petro.

2. Caracol S.A. y su emisora Tropicana también condenan y rechazan de manera enfática cualquier maltrato y acción violenta frente a cualquier mujer, más aún en el caso de compañeras de trabajo, por lo que la persona afectada cuenta con el activo apoyo y acompañamiento de nuestra área de recursos humanos con el objetivo de esclarecer los hechos y garantizar los derechos de los involucrados.

3. Esta compañía tomó las medidas frente al caso. En lo que corresponde al señor Ramírez y también con los equipos para que esto no vuelva a repetirse. Esto no refleja los valores de la compañía.

4. Caracol S.A. y sus emisoras dentro el desarrollo de su actividad periodística lo hacen con todo el respeto de los postulados constitucionales que protegen la libertad de expresión y de información con total libertad editorial, por lo que estas manifestaciones realizadas por cualquiera de los periodistas y colaboradores son libres y personales y de ninguna forma representan una posición institucional de Caracol.

Los antecedentes del despido de Francisco “Paco” Ramírez

En la mañana de este miércoles el presidente Gustavo Petro se sumó a las críticas hacia el locutor, quien durante la emisión del programa “Cómo amaneció Cali”, del pasado 6 de febrero, además de insultar a Stephania Lerma, su compañera de trabajo y locutora del espacio radial, llamó al presidente “narcotraficante” y “bandido”.

“Destruir la imagen del presidente con la calumnia solo porque no pone el estado al servicio del capital sino al servicio del pueblo”, escribió en su cuenta de X el jefe de Estado.

La manera como me trata el periodista, tapando de humor el comentario calumnioso muestra la política enseñada desde medios de comunicación social por los dueños del capital.



Destruir la imagen del presidente con la calumnia solo porque no pone el estado al servicio del capital… https://t.co/meDfN7pZV3 — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 7, 2024

Antes de que el mandatario se pronunciara, dos concejales, una de Bogotá y otra de Cali, le pidieron a los directivos de Tropicana tomar medidas. “No solamente esperamos que Prisa pueda tomar decisiones al respecto sino que los medios de la ciudad, que tienen una responsabilidad con su audiencia, se tomen el momento para pensar cómo están comunicando y las distintas violencias que ejercen contra las mujeres durante sus emisiones”, dijo en su cuenta de X, Diana Erazo, concejal del Pacto Histórico en Cali.

Absolutamente deplorable el maltrato de este locutor de Tropicana Cali en contra de una de sus compañeras al aire. Igual de ruin a los ataques sin argumentos en contra del presidente @petrogustavo. La libertad de prensa no puede confundirse con la libertad para difamar en… https://t.co/e1q3FHYU2j — Heidy Sánchez Barreto 💛💚 (@heidy_up) February 7, 2024

Heidy Sánchez Barreto, concejal del Pacto Histórico en Bogotá, rechazó “el maltrato de este locutor de Tropicana Cali en contra de una de sus compañeras al aire. Igual de ruin a los ataques sin argumentos en contra del presidente”. Indicó que lo dicho por el locutor Ramírez entra en los terrenos de la injuria y la calumnia.

En un fragmento del programa en el que se dan noticias, Lerma, quien además interpreta a una periodista española, intentó dar información sobre un programa de condonaciones de créditos del Icetex, sin embargo, Francisco “Paco” Ramírez, quien en el espacio radial interpreta a un personaje conocido como “La tía Inés”, empezó a bostezar de forma exagerada para impedir que su compañera de trabajo diera la noticia.

“La verdad, te digo una cosa, me interesa muy poco Petro, lo detesto, si él viene a condonar un montón de cosas me parece muy bien, pero, por otro lado, roba al país. Es mi punto de vista, tienes que saber que detesto tu presidente, pero si es tu noticia, a mí no me importa, mi amor, puedes decirla, simplemente bostecé y voy a bostezar las veces que me dé la regalada gana si el cuerpo me lo pide”, le dice.

Aunque la locutora insistía que la información que intentaba dar era de interés público para la audiencia de la emisora, el locutor insistió en sus posturas.

“No, es que la señorita se puso brava cuando Popeye habló de Petro... Petro es un bandido, es un narcotraficante. No vamos a pelear, mañana cumplis años, Petro te va a mandar un regalo y todo va a estar bien. No hay necesidad de decir para ver la actitud de la gente, cuando te toquen a tu presidente, es una cosa loca... está bien”.

Este episodio es incluso el nuevo caballo de batalla de las toldas del Pacto Histórico. El padre Edilson Huérfano Ordoñez, quien fue candidato a la alcaldía de Cali, convocó incluso a un plantón frente a la sede de la emisora.

“No es la primera vez que estos señores de Tropicana hacen aseveraciones de personas de la ciudad. La famosa Tía Inés es una persona de doble moral y maltratadora. Quiero invitar para que este 14 de febrero iniciemos un gran plantón en Tropicana. No nos vamos a mover hasta que no ofrezcan excusas”.