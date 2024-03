Andrés Sandoval y Katty Osorio, en pelea legal por la custodia de sus hijos

Los actores tiene dos hijos de ocho y seis años. Foto: Caracol/Instagram: kttyop

El pasado domingo 10 de marzo la actriz Erika Ortega compartió un video en sus redes sociales en el cual hizo una denuncia pública con relación al actor Andrés Sandoval, conocido por su participación en producciones como “Rosario Tijeras” y “La reina del flow”. Según Ortega la denuncia la hizo a nombre de su amiga, la también actriz Katty Osorio, quien, según dice, no puede referirse al tema por una medida legal que interpuso el actor Andrés Sandoval, expareja de Osorio y con quien tiene dos hijos.

“Hago este video yo porque ella no puede hablar. La primera acción de él fue silenciarla poniéndole una medida en la que ella no puede hablar absolutamente nada de él, pero yo sí puedo”, explicó Ortega. La actriz contó que su amiga entregó sus hijos al papá en la noche del viernes 8 de marzo. “El sábado en la mañana mi amiga recibe una llamada del servicio al cliente de una clínica preguntándole cómo sigue su hijo. Ella quedó en shock porque no estaba con sus hijos, por lo tanto, lo primero que hizo fue comunicarse con el papá de ellos a través de WhatsApp”.

Ortega cuenta que el actor no le dio respuestas. “Por el contrario, lo que hace es recriminarle por otros hechos”. Más adelante, y después de compartir el video, se enteraron de que la hija de la actriz estaba hospitalizada desde el viernes. Según la amiga de la actriz, Sandoval denunció a su expareja por abusar sexualmente de los niños, algo que no ha sido comprobado, y que de acuerdo a Erika Ortega no se logró establecer tras los exámenes físicos y psiquiátricos les hicieron a los menores.

También denuncia que tras salir de la clínica y evidenciarse que no hubo abuso, los menores de edad fueron trasladados a la Comisaría de Familia de Suba, en donde se le concedió la entrega de los niños a la familia del actor. “Le quitaron los niños a mi amiga”, escribió la actriz que ha publicado cinco videos sobre el caso.

Andrés Sandoval habló para la revista 15 minutos sobre el tema. “Evidentemente, es una situación muy delicada y un tema álgido. Es un tema que desafortunadamente la contraparte lo está llevando a instancias que no debería llevar y están cometiendo graves errores sobre todo, revictimizando a mis hijos y violando del derecho constitucional de ellos en la intimidad”, aseguró el actor.

El actor no explicó las circunstancias alrededor de la denuncia de abuso que hizo en contra de la mamá de sus hijos. “Esto no es un tema para medios, esto no es algo que se solucione en redes, estamos hablando de dos niños de seis y ocho años que han sufrido una cantidad de cosas y la idea no era que esto se diera a conocer, pero bueno, si la contraparte quiso que así fuera, pues bueno, así será (...) estoy protegiendo el derecho primordial y constitucional a la intimidad de mis hijos. Esto se soluciona por vías, de hecho, por lo legal. Esto no es un asunto de redes sociales para tomarlo tan a la ligera”, enfatizó el actor.