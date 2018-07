Los amigos y antiguos compañeros de Meghan Markle salen en su defensa

BANG Showbiz

Las últimas semanas no han sido precisamente fáciles para la duquesa de Sussex, quien ha visto cómo su vida de recién casada y su labor como parte de la monarquía británica se veía empañada por las entrevistas que ha dado su padre, en las que ha dado a entender que Meghan estaría desbordada por la presión, y los tuits de su hermanastra Samantha, quien le acusaba de ser la culpable de cualquier desgracia que pudiera acontecerle a su progenitor.



Pero la esposa del príncipe Enrique también cuenta con partidarios dispuestos a defender su buen nombre dado que, debido a cuestiones de protocolo, ella no puede responder directamente a esos ataques. Su antiguo compañero de reparto e interés amoroso en la serie Suits, Patrick J. Adams, ha vuelto a alabar la elegancia y la clase de la que está haciendo gala su antigua amiga en cada una de sus apariciones públicas.



"Es increíble, está adaptándose a su nueva posición de una forma impresionante y sé que Enrique y ella van a hacerse cosas maravillosas juntos", aseguró el actor en declaraciones al portal ET Online, aunque reconociendo eso sí que ninguno de los miembros del reparto ni él mismo han hablado con ella. "No, es que creo que está muy ocupada. Gobernando el mundo o algo así", dijo en tono de broma.



Otra estrella que también ha querido romper una lanza en favor de la nueva royal ha sido Olivia Munn. En su caso, Olivia no tiene una conexión directa con Meghan Markle, ya que nunca llegaron a trabajar juntas, pero el director de su última película, Predator, sí. Shane Black, mantuvo un romance con la polémica hermanastra de la duquesa, a quien la guapa actriz no ha dudado en criticar por su actitud y su aparente deseo de ganar notoriedad a base de escandalosas declaraciones desde que se conociera el compromiso de la pareja real.



"Shane solía salir con Samatha Markle, la hermana loca. Es increíble, creo que deberíamos intentar reunirles. Creo que ella está soltera y él también. ¡Podría acabar convirtiéndose en el cuñado del príncipe Enrique! ¿A quién no le gustaría algo así? Y a lo mejor así Samantha se calmaría. Está muy enfadada y ha dicho muchas tonterías en la prensa", comentó Olivia en conversación con el mismo medio a su paso por el Comic-con de San Diego.