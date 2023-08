Luis Miguel fue hospitalizado en Chile

El cantante mexicano de 53 años se presentará en Centroamérica, Sudamérica, Canada y Estados Unidos. Foto: Glamour México

En estas últimas semanas, Luis Miguel comenzó su gira “Luis Miguel Tour 2023″, donde recorrerá diferentes países en Latinoamérica y Estados Unidos. Durante el 3, 4 y 6 de agosto se presentó en Argentina, y llegó el día de ayer, lunes 21 de agosto, a Santiago de Chile donde ha sido hospitalizado de emergencia tras su concierto.

Varios medios locales han asegurado que “El Sol de México” se encuentra en buenas condiciones y está enfrentando lo que parece ser, un cuadro de gripa común.

De acuerdo con la periodista chilena Cecilia Gutiérrez, “El Sol está bien, por si acaso. Es un estado febril pero no significa que cancele sus conciertos, solo son los cambios de temperatura”, recoge Infobae, “Luis Miguel continúa con su estado febril. Hoy tuvo que visitarlo uno de los médicos al hotel”.

Por el momento, ni el artista ni su equipo de comunicaciones han dado información acerca del estado de salud del intérprete de “Ahora te puedes marchar”, así como tampoco se ha dado información oficial sobre sus próximas presentaciones que se realizarían a partir de esta noche hasta el próximo 5 de septiembre en el Movistar Arena de Chile.

El doble de Luis Miguel

Desde el pasado 3 de agosto que se inició el “Luis Miguel Tour 2023″, con más de diez fechas en Argentina, varios medios de comunicación, fanáticos y un abogado, han acusado al intérprete de 53 años de utilizar un doble en sus conciertos sin prueba alguna.

Esta teoría surge a partir de la pérdida del peso que tuvo el cantante de más de 20 kilos, que se le han atribuido a una dieta estricta que ha seguido, que involucra ciclos de alimentación y ayuno. De acuerdo con el periodista Luis Ventura, del programa “Secretos Verdaderos”, ha asegurado que Luis Miguel “no era él”, en su presentación en Buenos Aires. “Es mucho más chiquito de hombros. Cuando uno hace una dieta no encoge los huesos. No se encoge la espalda, eh. No se achica la altura”, recogió este medio.

El club de seguidores oficial de Luis Miguel en Argentina ha asegurado que el intérprete sí se ha presentado en sus conciertos, y el cantante, no se ha pronunciado sobre estos rumores.