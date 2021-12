Luisa Nichols, amante de las flores

Luisa Nichols dice que sus flores favoritas son las rosas amarillas, las hortensias y las flores con follaje. / Archivo particular

¿Cuéntenos por qué las flores siempre están presentes en sus colecciones?

Para nosotros en Especia la primavera siempre será eterna, porque creo firmemente en que las flores traen mucha alegría. Desde muy niña me han gustado y me encanta tener siempre la casa llena de floreros, porque eso me hace muy feliz. Amo sus aromas y sus colores, y el romance que hay detrás de ellas me seduce mucho; son mi gran fuente de inspiración. Abrir los ojos y ver el sol, las flores, las sonrisas, ver la vida es parte de lo que somos. Creemos profundamente que la vida misma es un motivo para celebrar, así que nuestra marca es esta gran celebración y la magia que hay detrás del mundo de las flores.

¿Cuáles son las flores que más la seducen?

Todas me gustan mucho, pero en especial las rosas amarillas, las hortensias y me encantan las flores con follaje. Yo soy muy romántica.

La colección que acaba de sacar con el Éxito es muy romántica... ¿piensa que el romanticismo sigue vigente?

Claro que sí. Yo creo en el amor y en celebrar la vida siempre. De hecho, queremos que esta colección sea un motivo de festejo y que al usarla o ponerla en la mesa o en su ropa de cama la gente celebre la vida, porque cualquier momento es bueno para eso.

¿Es la primera vez que el Éxito hace una alianza con una marca colombiana? ¿Cómo fue el proceso y cuánto duró?

Nosotros empezamos a pensar esto desde antes de la pandemia. Ya había tenido la experiencia de haber hecho una colaboración de ropa para el Éxito, pero nunca algo tan grande, ni tan ambicioso, así que fue un gran reto que se llevó un muy buen tiempo de realización. De hecho, es la primera vez que hacemos hogar y también trabajé por primera vez con ciertos materiales, como denim y tejido de punto. Creo que el proceso fue muy lindo y además el hecho de poder hacer esto de una forma mucho más democrática, porque esa es la filosofía del Éxito con este tipo de proyectos. Lograr llevar una marca como la nuestra a un mercado más masivo y a muy buenos precios para que todos puedan tener la experiencia Especia. Eso fue un gran reto, pero también un proceso muy enriquecedor.

La colección también tiene un toque victoriano. ¿Qué le atrae de esa época?

Siempre me han cautivado otras épocas con las que siento una conexión especial. Me gustan mucho varios elementos victorianos y encontrar esos tesoros de esa época que además se convierten en algo transversal en las temáticas en las que me inspiro. Me gusta mucho lo antiguo y descubrir pequeñas reliquias que hacen parte de alguna historia de época. Me encantan los objetos de plata y los papeles de colgadura muy recargados.

¿Su inspiración es muy maximalista en general?

Yo no creo en eso de “menos es más”. Me encanta el maximalismo. Si ves nuestra propuesta, en toda la historia de Especia, casi nunca he sido minimalista. Me gusta mucho el exceso y las cosas que le imprimen un toque especial a cada look. Yo soy mucho del mix and match de productos, texturas, colores. Además, esta colección también tiene muchos bordados, elementos artesanales, algunas influencias de la India y mucha mezcla de elementos que, junto con esa gran narrativa de las flores, enriquece mucho la propuesta y la puesta en escena.

¿De dónde nació el nombre de Especia?

Siempre pensamos en que nuestra marca fuera algo así como prendas con un toque especial y eso es lo que hacen las especias en el mundo de la cocina.

¿Cómo es su proceso creativo?

Mi fuente de inspiración principal es la naturaleza. Creo que es infinita y siempre encontramos en ella elementos que nos sirven para crear nuestros estampados, nuestras siluetas y formas.

¿Cree que la moda colombiana ya tiene un ADN propio reconocido por fuera?

Sí creo, la moda colombiana ya tiene un lugar a escala mundial que nos reconocen por la alegría de nuestras prendas, el colorido, lo hábiles que somos para mezclar en una prenda muchísimos procesos, como bordados, intervenciones de estampados, de teñidos... Trabajando de una manera muy artesanal, poniéndole arte, nos hemos ido ganando un espacio importante en la moda internacional. Y sí estoy convencida de que ya hay varias marcas que son reconocidas y valoras y que ya no necesitan ni saber el nombre para reconocer que es una marca colombiana.