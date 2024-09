Luisa quería ser Eva, Sara Pinzón habla de su paso por “La primera vez”

La actriz Sara Pinzón interpretó a Luisa en "La primera vez", aunque inicialmente hizo el casting para Eva. Foto: Begi Rojas/Pablo Arellano(Netflix)

Empezó muy pequeña en la actuación. ¿Cómo fue crecer en un set de grabación?

Yo exactamente arranqué a los 7 años y mi primera producción fue una novela del Canal Caracol que se llamaba “La magia de Sofía”. A partir de ahí arranqué a trabajar sin parar y, de hecho, volver, venir a acá los estudios, es recordar muchas cosas o volver a ver personas que me vieron literalmente crecer. Una experiencia muy bonita y básicamente es lo que más conozco de toda mi vida. La gente me pregunta ¿cómo te sentías cuando entrabas a un set?, y como que ni siquiera me acuerdo porque estaba muy chiquita y hoy en día es lo que hago todos los días. Es lo que me define.

¿Siente que hay algo de su niñez o de su adolescencia que se haya perdido por estar trabajando?

Sí, pero creo que todo lo ponía en una balanza. Cuando arranqué con el tema de la actuación, mi mamá me advirtió mucho: “que van a haber muchos cumpleaños que no vas a poder ir, van a ver muchas fiestas de amiguitos que no vas a poder ir”. Porque pues uno tiene que cumplir con los tiempos de rodaje y no se puede cambiar todo un rodaje porque tengo el cumpleaños de la prima.

Siento que ese tipo de cosas se perdían. Perdí muchos Halloween, celebré muchos cumpleaños míos en el set, pero también me sentía muy feliz en donde estaba y me encantaba ir a grabar. De todos modos, siempre son bien especiales. Si era Halloween todo el equipo trataba de hacerlo lo mejor posible para que me sintiera especial y para que me sintiera no trabajando, sino de todos modos disfrutando. Si lo ponemos en una balanza estaba bien equilibrada, como que perdía esos momentos, pero aun así estaba feliz con lo que estaba haciendo.

¿Qué es lo que más disfruta de la actuación?

Yo creo que hay muchas cosas, pero una de las cosas que más disfruto es que uno casi nunca entra en una monotonía. Siempre es una locación distinta, siempre es un vestuario y escenas distintas.

Cuénteme de su experiencia con “La primera vez” ¿cómo recuerda ese proceso de casting?

No arranqué haciendo el casting de mi personaje, el de Luisa, sino que arranqué haciendo casting para Eva, la protagonista. Al final me dijeron como “no, no quedaste, pero te queremos para este otro personaje que es más pequeño, pero pues te queremos ahí”.

Yo no quería más personajes pequeños, sino como que quería dar un paso más allá en mi carrera y yo dije, “no, gracias, pero pues prefiero no hacer el personaje”.

Me dejé convencer por la palabra de Mai, la productora y dije: bueno, pues entonces hagámoslo, por algo será. Y pues mira ahora toda la locura que ha sido, entonces creo que fue una buena decisión.

Amo mi personaje (Luisa). Obviamente, el personaje de Eva es una cosa impresionante, pero me siento muy cómoda en mi personaje y amo todos los sube y bajas que tiene y amo lo que lo conforma. Entonces creo que todo pasa por algo y yo tenía que hacer ese personaje, tenía que aceptarlo.

¿Qué aprendió de su personaje?

Luisa tiene cosas muy bonitas, pero creo que lo que más aprendí es ese ser noble y ese ser fiel a sus amigos. Como que ella puede estar pasando por momentos muy fuertes o muchas personas de su círculo social le pueden estar fallando, pero ella siempre va a tener un corazón puro y sano. Siempre va a perdonar y va a estar ahí para sus amigos, así le duela o tenga que agachar la cabeza o enfrentarse a alguien, pero ella siempre va a estar ahí para sus amigos. Eso aprendí de ella, como esa hermandad, esa nobleza y esa humildad que tiene ese personaje.

¿Cómo cree que se diferencia hablar de embarazo adolescente en la época de la serie a la actualidad?

Mira que yo pensaba que se iba a marcar mucho más la diferencia del antes y el ahora, pero como que el hecho de que hayamos tocado también temas como el aborto y la decisión de la mujer, de poder decidir si ella va a tener o no su hijo, como que para mí fue un choque, de que entonces en esa época también hablaban de esto y ponían el tema en la mesa.

Yo creo que la diferencia es que antes era un poco más normal una chica de 15 o 16 años, estar embarazada y retirarse del colegio, dedicarse al hogar y ser mamá. Hoy en día alguien de 15 años me llega a decir que está embarazada y es como, ¿qué? ¿por qué? Desde mi perspectiva noto un poco esas diferencias, pero siento que de todos modos el embarazo adolescente es una problemática que ha existido mucho tiempo atrás y siempre ha existido la opción del aborto. Han existido las desigualdades de género o de quién toma la decisión, si el hombre o la mujer. Son problemáticas que hoy en día también existen, entonces lastimosa o afortunadamente no le vi tanta diferencia.

Si tuvo un momento malo en su carrera, ¿cómo hizo para regresar con toda?

Yo creo que un momento en el que volví con toda fue, y yo creo que para muchos en el mundo, fue la pandemia. Ates era una persona que planeaba absolutamente todo y tenía ya toda mi vida planificada como hasta los 42 años. Cayó la pandemia y la vida misma me dijo: no planees nada porque, pues, nada está escrito y todo puede cambiar el día de mañana.

Entré como en una depresión muy fuerte porque no estaba cumpliendo lo que tenía en mente, porque no estaba estudiando lo que quería estudiar, porque no estaba en el país que supuestamente quería estar para aprender lo que supuestamente quería aprender. La pandemia como que me retrasó los planes, pero en realidad también me dio un vuelco a toda mi carrera, en donde gracias a la pandemia empecé a dictar clases de actuación, a conectarme también con gente de otras partes del mundo que quería aprender actuación.

Me salieron también muchos proyectos, conocí mucha gente y también viví esa experiencia que era bastante interesante, de venir a rodajes en donde todos estábamos encerrados en unos cubículos gigantes y en donde no podíamos socializar con el otro. Sí siento que hubo un cambio. Hubo una Sara antes y una después de pandemia.

¿Cómo siente que está creando su voz dentro de la industria?

Hago parte de una generación, un grupo muy fuerte y talentoso de actores que respetamos y amamos mucho lo que estamos haciendo. Tenemos mucho por contar y muchas ideas, y queremos compartirle al mundo mucho de lo que tenemos y de nuestro arte. Siento que se viene una ola grande y por mi parte, yo tengo una academia de actuación y ahí dicto clases.

Creo que me di cuenta de que me encanta aprender también de las otras personas mientras les comparto mis experiencias o les comparto algunas cosas que sé. Siento que eso es como una voz también importante, de permitir que mi voz le dé voz a los demás para también cumplir sus sueños y salir adelante con lo que quieren.

Además de la actuación, ¿hay algo más que le gustaría hacer profesionalmente?

Mira que me di cuenta de que yo quiero estudiar y hacer muchas cosas, pero todo siempre termino es poniéndolo en práctica la actuación. Es más, hasta saqué mi licencia de conducción solamente por si de pronto llegaba algún personaje que me tocara manejar. Como que toda mi vida siempre está en torno a eso.

En la Universidad pasé por tres carreras. Estudié cine, diseño de modas y psicología. Al fin y al cabo, todas tres siempre terminaban en cine y en actuación. Todo lo que estudié de cine como que eran para entender un poco más del detrás de cámaras, para cuando esté en frente. Cuando estudié moda planeaba colecciones inspiradas en películas y la psicología da para comprender personalidades y entender mejor mis personajes. He estudiado cualquier cosa y siempre terminaba en actuación.

¿Cuál es su opinión de la fama? ¿Cómo la maneja?

La cuestión es qué tanto uno se cree el cuento y qué tan importante es en tu vida, de también que tanto te gusta la fama. Porque he conocido muchos compañeros que mueren por la actuación, pero odian el reconocimiento. A mí no me incomoda, pero creo que tampoco me la creo mucho. Ni siquiera sé cómo cuál es el significado de la fama, pero para mí es irrelevante. A mí no me importa si son 500.000 personas me están viendo o cinco personas, con tal de que yo esté feliz haciendo lo que estoy haciendo no es relevante.