Madre de XXXTentacion invita a fans del rapero al funeral

EFE

La madre del rapero estadounidense XXXTentacion invitó a los admiradores de su hijo, que fue asesinado en Deerfield Beach (sur de Florida) el pasado 18 de junio, a darle un multitudinario adiós este miércoles en un pabellón deportivo con capacidad para 20.737 espectadores. (Leer:

La novia del rapero XXXTentacion está embarazada).

El centro BB&T de Sunrise, localidad cercana a Fort Lauderdale, sede del equipo de hockey sobre hielo Florida Panthers, acogerá la ceremonia de despedida de Jahseh Dwayne Ricardo Onfroy.

Según la convocatoria difundida a través de las redes sociales por la familia del rapero, no se permitirá entrar con teléfonos celulares, otros dispositivos o cámaras.

XXXTentación, de 20 años, murió por disparos de arma de fuego hechos por dos desconocidos cuando salía de una tienda de motos en Deerfield Beach el pasado 18 de junio y se dirigía a su automóvil. (Le puede interesar: Policía cree que asesinato de XXXTentacion fue por robo).

La policía, que cree que fue un intento de robo, detuvo a los pocos días a Dedrick D. Williams y le acusó de ser uno de los presuntos autores de los disparos que causaron la muerte del rapero, quien había nacido en Plantation (Florida) y tenía raíces egipcias, indias, alemanas, jamaicanas e italianas.

En el lugar donde falleció sus fans han armado un altar en su memoria con velas, flores y otros objetos al que sigue acudiendo numerosas personas.

La madre del cantante, Cleopatra Bernard, confirmó recientemente que la novia de su hijo, a la cual no identificó, está embarazada y agradeció ese "ultimo regalo" de XXXTentacion.

Jahseh Dwayne Onfroy, que tenía antecedentes por agresiones y había estado internado en un centro correccional juvenil, estaba a la espera de un juicio por agresión, violencia doméstica y coacción a su expareja Geneva Ayala cuando murió. (Le puede interesar: Supuesto asesino de XXXTentacion fue arrestado)

"Vice City", "Look At Me!", "Sad!" son algunas de las canciones que le habían hecho conocido en las plataformas musicales.