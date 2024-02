Maleja Restrepo y Tatán Mejía se casarán por segunda vez: así fue la propuesta

Maleja Restrepo y Tatán Mejía, que celebran doce años de casados, recordaron algunos detalles de la boda. Foto: Instagram

La presentadora y creadora de contenido Maleja Restrepo renovará su votos con el deportista Tatán Mejía, según lo comunicaron en redes sociales. En la mañana de este jueves 22 de octubre, Restrepo subió un carrusel de fotos en su Instagram del momento en el que su pareja le pidió matrimonio por segunda vez, Al final de la sire de imágenes, aparece un video en el que la vallecaucana dice: “sí acepto”.

En algunas fotografías aparece la presentadora llorando y en otras compartiendo junto con su pareja sus dos hijas Guadalupe y Macarena, mientras están en un lugar de su casa, ubicada en La Calera, arreglado durante dos meses por Mejía, según contaron en historias de Instagram. Los esposos, quienes tuvieron su matrimonio en 2011, también revelaron los detalles de la pedida de mano.

Así fue la propuesta de matrimonio entre Maleja Restrepo y Tatán Mejía

Al poco tiempo de la publicación del carrusel, la caleña subió historias de Instagram en las que contó los pormenores de la propuesta de matrimonio realizada por el deportista. Confesaron que esta vez no se le trabó la lengua al momento de hacer la propuesta, que dejó estupefacta a Restrepo: “no decía nada, yo lloraba y lloraba y lloraba”. Concluyó diciendo que le dio el sí, que ese fue uno de los mejores días de su vida y que poco ha llorado mucho de la felicidad.

“(Tatán) Llevaba como dos meses arreglando un lugar de la casa super bonito con fogata, lucecitas y de todo. Ni por enterada que este lugar existía en la casa. Ayer me dice y me dice ‘tienes que ir al museo del asado, tienes que seguir la luz’, y había una luz. No estaban las niñas ni nada. Por allá abajo se escuchaba una música. Entonces yo con mi bata y en chanclas por los potreros, bajo y están estos tres, y empieza cada uno a decirme unas palabras hermosas y luego Sebas saca una caja con lucecitas y me dice: ‘¿Te quieres casar conmigo, otra vez?’”, contó en sus historias donde se mostró emocionada.

Algunas personalidades reaccionaron a la publicación del carrusel donde compartía la renovación de votos. El cantante Santiago Cruz comentó “Lojamo!!!!”, la exreina del Carnaval de Barranquilla Marcela García expresó “hermosossss”, la modelo Claudia Bahamón sijo “me auto-invito a el matri” y el comediante Tato Devia aseguró “qué belleza. Ustedes me generan una emoción, una felicidad, me inspiran!!!”.