Mamá de Chyno Miranda rechazó el encuentro con Nacho: “No te prestes para eso”

Luego de que se conociera la foto de Chino y Nacho en la clínica El Cedral, donde Chyno Miranda está internado, la madre de Miranda, Alcira Pérez, se pronunció acerca del tema que despertó sospechas en los fanáticos acerca de un posible reencuentro musical. Pérez, siendo una de las personas que más ha abogado por la salud del artista, se mostró molesta por “el comportamiento” de su hijo. Foto: Instagram - Instagram

Luego de varias semanas sin dar pistas de su vida y de estar fuera del ojo público al pasar por un proceso de recuperación, el cantante venezolano Chyno Miranda fue visto junto a su amigo y compañero de música, Nacho, en una fotografía compartida en redes sociales a raíz de la cual los fanáticos de la agrupación comenzaron a especular acerca de un posible reencuentro musical.

A pesar de ser un momento que muchas personas han celebrado alegrándose por la aparente mejoría del cantante y la posibilidad de nuevos proyectos a futuro, la madre de Chyno publicó un video en su cuenta de Instagram en el cual manifiesta su preocupación acerca del estado en el que se encuentra su hijo quien se encuentra internado en Venezuela en el centro de rehabilitación El Cedral obedeciendo a una orden judicial. La madre del cantante aseguró que el intérprete de “Quédate conmigo” no está en un estado óptimo para ser parte de una gira musical.

“Hijo esto es para ti”, se le escucha decir al principio del clip. “Estoy preocupada por tu salud, por lo que va a pasar contigo o por lo que pueda pasar. Yo conversé contigo en la clínica y comentamos sobre el show y te dije que no estabas preparado para un show como ese. Tu te molestaste conmigo y yo insistí en que no puedes hacerlo porque no estás preparado aún” Expresa la madre del artista.

Declaraciones de la madre de Chyno

Pérez también reafirmó su preocupación al comentar que su hijo utiliza marihuana medicinal en presencia de la pareja del cantante, Astrid Falcón, mientras él intenta recuperarse tras haber sufrido depresión y ansiedad a consecuencia de las secuelas que le dejó el coronavirus. “En las visitas que le dan permiso para que él salga, cuando sale con Astrid consume marihuana medicinal y tengo entendido que cuando está en una clínica y sale a hacer alguna diligencia, siempre va con un custodio entonces no entiendo cómo es que él lo hace”, sostuvo.

En el video, Alcira Pérez también aprovecha para invitar a Nacho a “no hacer parte de esto” refiriéndose a la situación por la que está pasando su hijo quien, según afirma, no se encuentra apto para realizar presentaciones y le manifiesta que, si Nacho estuviera en el lugar de Chyno, su madre también estaría en la misma posición.

Finalmente, en cuanto a la opinión que pueda tener el público sobre su posición sobre el tema, sostuvo que no le importa porque lo que su prioridad es su hijo y su salud porque “es un ser humano, no un producto”.

