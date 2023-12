“Mamá, ¿dónde están los juguetes”, su cantante hoy tiene 70 años y así se ve

Raquel Castaño grabó la canción cuando tenía cinco años. Foto: Spotify

La canción melancólica y triste llamada “Mamá ¿dónde están los juguetes?” es un clásico navideño en Colombia. Se lanzó hace 61 años y todavía sigue vigente en épocas decembrinas. Quien grabó este tema, que muchos creyeron que se trataba de de la voz de un niño, es Raquel Castaños, una artista venezolana que hoy tiene 70 años. Tuvo una carrera en relación a la música y la televisión.

“Supe que la canción sigue sonando en Colombia, y es algo que me llena de mucha alegría, porque siento un gran afecto por el pueblo colombiano y su gente. Sé que la escuchan en Navidad en todas las casas y que muchas veces creen que es un niño el que la canta. Pero en realidad soy yo, Raquel Castaños”, aseguró la intérprete en una entrevista para la Revista SoHo publicada en 2013.

¿Quién es Raquel Castaños? La niña que cantaba ‘Mamá ¿Dónde están los juguetes?’

En la actualidad Raquel Castaños está retirada de sus oficio debido al estado de salud. El pasado 6 de mayo cumplió años 70 años y su esposo publicó un video en el que se ve a la venezolana recibiendo una sorpresa por parte de sus amigos, entre los que se encuentran Amanda Gutiérrez, Tania Sarabia y Francis Rueda, quienes llegaron hasta su casa a celebrar su recuperación.

El año pasado, su esposo, José ‘Pollo’ Sifontes, se dirigió a sus seguidores y amigos para recaudar $US25 mil indicando que ella presentaba un “deterioro progresivo por hidrocefalia normotensiva en el cráneo que le impide caminar y además presenta pérdida de memoria”.

La artista tuvo su carrera musical y televisiva, en la que logró lanzar más de 30 discos, en su mayoría baladas, entre los que se encuentran canciones conocidas en su tierra como “La Hallaca”, “Abrázame”, “El niño pobre” o “Médanos y leyendas”. Por parte de la pantalla chica, estuvo presente de desde los cinco años, en las que apareció en producciones como “Las dos Dianas”, “Pecado de amor”, “Pedacito de cielo”, “El ángel rebelde” y más que completaron 35 años de carrera.

Canción ‘Mamá ¿dónde están los juguetes?’, esta es la historia

Castaños, quien tenía cinco años cuando se lanzó la canción, aseguró en aquella entrevista con Soho que el tema en principio no era de su agrado y que no entendía el motivo de su éxito. “A mí me parecía una canción horrible, y no entendía por qué querían grabar algo tan triste. No me gustaba y al principio me rehusé a cantarla. Pero mi mamá me insistió y al final lo hice, sobre todo, por complacerla”.

Luego agregó que “hicieron un programa especial en Radio Caracas Televisión en el que yo debía cantar. El día de la grabación, el set estaba decorado de Navidad y yo tenía que parecer una niña muy humilde. Todo estaba muy preparado, pero a la gente de producción se le escapó el detalle de los zapatos, así que tomaron los míos y los rompieron para que parecieran desgastados y viejos. Eso aumentó mi horror”.

Por otra parte, el compositor del tema es el venezolano Oswaldo Oropeza, quien también es el autor de la reconocida canción navideña “Faltan Cinco Pa’ Las Doce”. En la interpretada por Castaños, cuenta la historia triste y marginal de un niño que le pregunta a su mamá por los juguetes de navidad, al darse cuenta que “el Niño Dios” no le ha trajo su regalo y al que cree que se le ha olvidado.