Marco Antonio Regil: el hombre del muro millonario

¿Cómo ha vivido la experiencia de ser el presentador del formato “The Wall, el muro millonario”?

Estoy muy feliz, muy contento porque estamos teniendo un cierre de año espectacular y uno de los momentos favoritos ha sido el estreno de The Wall, el muro millonario en más de 22 países, a través de Telemundo internacional. Es uno de los programas favoritos que he hecho en mi carrera, muy divertido, en donde los concursantes pueden ganarse cientos de miles de dólares. Además, hay un factor extra que es que las parejas de concursantes son héroes de la comunidad, gente que está haciendo algo extraordinario por su comunidad; entonces, son personas que nos mueven el corazón. En realidad, lloré en casi todos los episodios, porque expresan su amor, su cariño, su agradecimiento.

¿Cómo podría describir esta propuesta televisiva?

Es un programa que, además de divertir en momentos en los que hay tanta división de la política, que si las vacunas, la actualidad nacional..., nos inspira mucho. Nuestros concursantes están haciendo algo por la comunidad y nunca salen a la luz, así que aquí les estamos dando un espacio estelar. La gente me ha dicho que es hermoso lo que hacen estas parejas y el programa es fuente de inspiración inmensa para nuestros países de América Latina.

¿Qué representa para usted ser parte del triunfo de esas personas que trabajan por ayudar a los demás?

Es maravilloso porque ser testigos del éxito, el amor y el espíritu de servicio nos regresa a nuestro centro, que es el amor. Todas las filosofías espirituales del mundo nos dicen que el camino a la santidad es a través del servicio, entonces si alguien me pregunta: “Qué hago... estoy deprimido, tengo problemas”, yo le digo: “Ayúdale a alguien más”, porque ahí es donde te sales de tus pensamientos de tortura mental y del ciclo tóxico. Así que cuando vamos a ayudarle a alguien más, con comida, con ánimo, con palabras, es cuando nos salimos de ahí y nos conectamos con el amor. Para mí, es un privilegio ser testigo a unos metros de lo que está pasando en cada episodio.

¿Qué lo motivó a ser parte de este desafío de “The Wall, el muro millonario”?

De cada grabación salgo muy inspirado y esto fue lo que me motivó a ser parte de The Wall. Estoy muy metido en temas de desarrollo personal, soy conferencista, tengo mi pódcast semanal de desarrollo personal, siempre estamos contando historias de éxito que inspiran. En este formato se juntaron mis dos amores más grandes: el entretenimiento sano y familiar con el crecimiento personal, porque así es el programa, es una clase de crecimiento personal. Siempre vemos en las noticias cosas tristes que nos preocupan y en la tele rara vez vemos estas historias, y aquí en The Wall cada semana tenemos una historia de inspiración y éxito.

Es un Influenciador que transforma vidas. ¿Por qué decidió enseñar finanzas en los hogares de América Latina principalmente?

Es un tema completamente diferente. El problema es la falta de educación financiera y emocional; por supuesto que hay otras educaciones, pero estas dos son muy importantes, entonces justamente cuando la emoción sube la inteligencia baja. Cuando la emoción sube, nos da miedo pánico y sale lo peor de nosotros, insultamos, gritamos, nos enojamos y ahí es cuando hay que usar las emociones canalizadas, de forma productiva. Por otro lado, en América Latina estamos pobres porque no sabemos manejar nuestro dinero, no entendemos el juego del dinero y por eso tengo mi pódcast en el canal de YouTube, en Instagram, en Facebook. Siempre estamos dando talleres y cursos al respecto. Justamente, The Wall me encanta porque la gente no es que esté millonaria, es gente que tiene sus problemas y decide hacer algo por los demás y eso es muy valioso para mí.

¿Tiene en mente algún caso en “The Wall” que lo haya impactado mucho?

Hubo varios casos impactantes, porque a veces te recuerdan a tu papá, tu mamá, tus hijos, amigos... Recuerdo que hubo una pareja muy especial que era una mamá y un hijo que estaban en California y cruzaban a Tijuana al lado mexicano a darles de comer y ayudar a los inmigrantes. Tijuana alberga inmigrantes de muchas regiones de América Latina que quieren cruzar a Estados Unidos y no pueden hacerlo y, al final, se quedan ahí y viven en casitas de cartón en los cerros. Entonces estos concursantes reúnen dinero, comida, ropa y cruzan a ayudarles a los inmigrantes que se tuvieron que quedar a vivir ahí. Yo soy de Tijuana, de la frontera, entonces ese caso de mamá e hijo me pegó mucho en el corazón, porque recuerdo mi ciudad, mi vida, mi mamá y hay otros casos con los que los televidentes se pueden identificar. Tenemos familias colombianas, mexicanas, ecuatorianas, y cada uno se va a identificar y a sentir algo diferente.