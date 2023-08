Margarita Rosa de Francisco y su relación con Twitter: “Amo a mis haters”

Tras varios meses fuera de Twitter, esta semana reapareció en esa red social (ahora llamada X), Margarita Rosa de Francisco, quien además de ser recordada por su participación y personajes en populares producciones de la televisión colombiana, últimamente ha cosechado fama en redes sociales, gracias a sus controvertidas opiniones y reflexiones sobre temas políticos, religiosos y sociales.

Aunque desde noviembre de 2022 no publicaba o compartía algo en la antigua red social del pájaro azul, el 22 de agosto de este año, regresó a X, un escenario cibernético en el que ella ha asegurado no se puede debatir.

Primero publicó un “Hola” y luego escribió: “De todos los políticos, el que más me ha desilusionado es Dios”, estos dos tweets, como es usual, avivaron la alegría de sus seguidores y las críticas de quienes no comparten sus ideas y pensamientos.

Horas más tarde contó que en realidad jamás estuvo fuera de la ahora red social ´X´. Creó una cuenta que solo tenía un seguidor, con la que aprovechó para comentar desde el anonimato. “Yo toda feliz y rabiosa, comentando a diestra y siniestra desde mi anonimato y cómo les parece que me la cerraron ayer porque le dije al innombrable que nos dejara descansar”, compartió en su perfil.

Imagínense que he estado todo este tiempo aquí en X de incógnita con una cuenta de un solo seguidor. Yo toda feliz y rabiosa comentando a diestra y siniestra desde mi anonimato y cómo les parece que me la cerraron ayer porque le dije al innombrable que nos dejara descansar. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) August 22, 2023

Y aunque muchas son las incógnitas o hipótesis alrededor de la inactividad de Margarita Rosa en sus redes sociales, y mucho se habla de que su decisión estuvo motivada por la cantidad de mensajes de odio hacia ella, parece que esto no fue la razón de su decisión.

“En cuanto a la dinámica en Twitter, yo quiero mucho a mis “haters”, me enseñaron mucho, siempre les tuve mucho respeto, los escucho. Y a partir de lo que me decían escribí muchas columnas. Me inspiraron para escribir, así que no fue por ellos que salí de Twitter”, dijo entrevista para Claro Oscuro de El Espectador.

Aun así, admite que sí fue gracias a esta red social que supo que lo que es ser odiado. “Antes creía que a mí me quería todo el mundo, así era yo de narcisa y egocéntrica, como no existían las redes, yo me sentía muy querida siempre, entonces me enteré de que era detestada en Twitter”.

Gran parte del rechazo y la antipatía proviene del apoyo público y constante de la actriz hacia el presidente Gustavo Petro, de quien también habló para este medio.

“Hoy creo que tenemos un presidente distinto a esa saga, que aunque para hacer estas reformas que Colombia necesita tenga que hacer esos negociados que todos odiamos, es un presidente que está proponiendo algo completamente distinto a lo de antes y que está en armonía con lo que el planeta requiere. Y eso se lo está gritando al mundo, lo está comunicando como puede y con la inteligencia que lo caracteriza. Él está montando otro paradigma, y por eso creo que hay tanta resistencia”, manifestó.

Margarita Rosa y la vejez

Es usual que los comentarios que lleguen al perfil de Margarita Rosa de Francisco sean por su edad o por su apariencia. Dice ella que casi siempre que sale a hablar u opinar sobre algo, sin importar el tema, suelen referirse sobre “que estoy muy vieja o que me lucen los años”.

“Yo no puedo abrir una ventanita pública porque inmediatamente se meten con ese tema, ya sea para decirme que estoy muy vieja o que me lucen los años. Entonces, es un tema presente para mí y sobre todo el haber estado siempre públicamente, mostrándome como una mujer bonita, que hace ejercicio, que exhibe su cuerpo... Y llega un momento en que ese repertorio se acaba, ya esa coreografía no funciona físicamente, ya vienen estas señales, esta cicatriz que va dejando la vida en el cuerpo de uno”.

¿Qué tiene que ver la vejez con la izquierda y con el reemplazo y con las patas secas? Qué divertidos son los comentarios aquí. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) October 12, 2020

Para ella, esa vejez, de la que tanto le hablan en sus redes sociales, es un “proceso” que hoy decide aceptar y vivir sin ningún reparo. “Yo creo que la pandemia me abrió la mente mucho en eso. Cuando nos sentimos tan cerca de la muerte los valores cambiaron, yo sentía que la vida era no más lo que había allí en ese mismo minuto, entonces mi concepción sobre la belleza, es como un asalto, como una epifanía”.

Y agregó: “la epifanía con respecto al envejecimiento ha venido porque yo veo estas señales, y no es que me gusten, pero me parece fascinante el proceso de todo lo que va a ir pasando con mi cuerpo, quiero verlo, no lo quiero interrumpir, quiero poderlo escribir, aunque sea para que no lo lea nadie. ¿Cómo me voy a perder esa experiencia?”.

