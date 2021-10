María Camila Giraldo: ‘Malena me dejó un gusto por el vallenato’

¿Qué expectativas tiene con El hijo del Cacique?

Yo también la estoy viendo de modo espectadora. Yo he cambiado mucho, la María Camila que era hace 3 años no es la misma María Camila qué es ahora. Estoy a la expectativa de qué va a pasar y también a la expectativa de cómo era que estaba actuando yo hace tres años.

¿Le gusta verse en televisión?

No me gusta mucho verme, creo que soy mi mayor crítica; pero sí me ha mandado cositas por redes sociales y mi familia está muy conectada también. En estos momentos estoy en Estados Unidos y no es tan fácil ver Caracol desde acá.

¿Cómo puede definir a Malena su personaje?

Malena es el amor de la vida de Martín Elías. Ellos se conocen cuándo son niños. Es un amor que continúa a lo largo de la historia, de una manera muy linda los une la música y el amor. Malena es una mujer independiente, muy inteligente, con un corazón súper lindo. Me ayudó a hacer conciencia de esas partes que yo tengo. La historia de El hijo del cacique está basada en hechos reales y algunos personajes son basados en hechos reales, pero Malena en particular no.

¿En qué se basó para la construcción del personaje?

Me enfoqué mucho en crear esa diferencia, la resistencia y pulcritud que tiene Malena y en esa fuerza e inteligencia para poder crearlo. Este personaje se siente como una línea recta en un mundo de curvas. Porque si bien todo el mundo estaba en un mundo de música y Malena era súper alegre, era como la que venía a poner un poco de orden al universo en general.

¿Qué retos enfrentó este personaje?

Los retos más grandes que tuve como actriz fue que no se me pegara el acento costeño, porque Malena era de Bogotá y mi intento natural me empujaba a decir ‘ajá Rafa’, con ese toque costeño. Estuvo bastante divertido, aunque estuvimos grabando largas horas, porque la músicade los conciertos se grababa en vivo y había noches en las que nos quedábamos hasta muy tarde grabando.

¿Qué le deja Malena a María Camila Giraldo?

Me deja esa conciencia sobre las partes de una mujer fuerte, independiente que yo tengo y Malena me hizo notar y fortalecer más. Me dejó un acercamiento con la familia Díaz Acosta. Estoy demasiado agradecida por cómo nos hicieron sentir a todos y un gusto por el vallenato. Aunque crecí escuchando este género en las reuniones familiares, no ponía en mi playlist vallenato y hoy día lo hago gracias a El hijo del cacique.

¿Cuáles son sus canciones favoritas de Martín Elías?

Mis canciones favoritas son Linda y Diez razones para amarte.

¿Qué otros proyectos tiene preparados?

Estoy muy enfocada en mi marca. Es una marca de productos para la piel. Estoy ahora con el lanzamiento de un nuevo producto qué nos tiene super felices. Voy a estar en en Estados Unidos de la mano de la marca de Sofía Vergara. Alrededor de noviembre o diciembre sale una serie en caracol en la que tengo la oportunidad de ser protagonista y guionista. Ha sido una experiencia muy chévere. Gracias a Daniel y Diego, los creadores de la serie, quienes me permitieron escribir.