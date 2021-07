María Ferrer: “Si tu vida está bien, no hagas tantra”

¿Por qué realizar el Dhakini Tantra Fest, un evento virtual y qué se encontrará allí?

Nuestra intención es mantener activa la revolución tántrica, es decir, la revolución que comienza en el individuo y trasciende al colectivo humano, la revolución que te permite conectar con la verdad en ti para que, vibrando desde el corazón, eleves la frecuencia del planeta entero. Tendremos los facilitadores líderes de los entrenamientos tántricos virtuales que empezaron en agosto de 2020, junto con los mejores exponentes de nuestro país y algunos maestros de talla mundial en lo que se refiere a vivir el tantra como camino de realización personal y plenitud espiritual.

¿Qué quiere transmitir a través de estos encuentros virtuales?

La tecnología nos da la posibilidad de estar más cerca, de llegar a más personas que se sienten solas o necesitan esa chispa para abrazar la vida. Ahora tendremos la posibilidad de ser atravesados por el poder de la revolución desde el corazón con tan solo un clic. Será como entrar a un universo paralelo para reconfirmar cómo se vibra en el campo infinito de las posibilidades.

¿Por qué es tan importante hacer un alto y entrar en el silencio interno?

Porque así puedes conocerte, puedes descubrir aquellas cosas que has adquirido a lo largo de tu vida y que no te pertenecen, las hiciste tuyas para encajar, para ser aceptado por otros. Se hace necesario el silencio para aceptarte tal cual eres, con tus defectos y aciertos, porque cada ser tiene infinitas posibilidades de ser. Solo que el ruido externo no permite que sea visto.

El juego es una de las premisas de este Dhakini Tantra Fest, ¿qué es el “love lounge”?

Nos volvimos tan adultos, que se nos olvidó lo que es jugar y disfrutar la vida, los que tenemos hijos pequeños sabemos que es volver a conectar con la imaginación, con el vivir el momento presente tal y como viene. Por eso abrimos esas tres salas del Love Lounge, donde cada persona o pareja que ingrese va a tener la posibilidad de conocer a otros, compartir y conocerse, romper la barrera de lo desconocido. Las tres salas serán sostenidas por expertos que garantizarán verdaderas explosiones tántricas en un ambiente seguro, en el que realmente te puedas abrir sin límite.

¿Para qué se hace tantra?

Los entrenamientos tántricos virtuales de Dhakini Tantra nacieron con ocasión de la pandemia de 2020, y fue una oportunidad increíble para llegar realmente a nuevos horizontes, nuevos países, muchas personas y grandes posibilidades de conexión y encuentros más allá de cualquier límite de tiempo o espacio.

¿A qué personas les sirve esto y en qué les ayuda en su vida cotidiana?

A todas las personas que sean mayores de 18 años, que sean exploradoras, que sientan el llamado a descubrir el tantra desde la comodidad de sus casas, a su propio ritmo y en compañía de quien desee vivirlo. Así se vive el tantra. Él te escoge a ti y tú sigues su llamado. Es algo que llega a tu vida para sacudir todas tus estructuras y dejar que caiga lo falso, lo que no te permite vivir el esplendor de tu ser auténtico. Si tu vida está bien, no hagas tantra.

¿Qué tipo de entrenamientos hay?

Son tres: para mujeres, para hombres y para parejas. Cada uno de estos entrenamientos busca llevar a los asistentes a recordar la conexión con aspectos sagrados del ser masculino, del ser femenino y, en el caso de las parejas, busca llevarlos a recordar el inmenso potencial que yace en la base de la relación de pareja para crear un verdadero contenedor donde todas sus heridas puedan ser sanadas y donde los dos puedan ser elevados a la comprensión del amor incondicional. Para explorar con nosotros los caminos del tantra, el tao y la sexualidad sagrada, es decir, la sexualidad como plataforma para tu realización espiritual y cotidiana.