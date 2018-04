Mariah Carey escribe su autobiografía

BANG Showbiz

La cantante Mariah Carey lleva unas semanas muy agitadas en lo que a su exposición pública se refiere, ya que si el pasado mes de marzo confirmaba que estaba finalmente trabajando en el que será su decimotercer trabajo discográfico y, a lo largo de esta semana, protagonizaba un divertido anuncio para una web de reserva de hostales al tiempo que revelaba públicamente que padecía trastorno bipolar II, ahora ha salido a la luz que podría llevar varios meses escribiendo la que será su primera autobiografía.



"Había muy poca gente de su círculo cercano que supiera que padecía un trastorno bipolar. Mariah siempre ha sido muy discreta sobre aquellos asuntos que le hacen sentir vulnerable, por lo que su decisión de mantenerlo tantos años en secreto, así como la que le ha llevado a hacerla pública ahora, han sido completamente personales y muy meditadas", asegura un informante al diario The New York Post.



Por el momento, no se conocen más detalles sobre la que sería la primera incursión directa de la diva en el mercado editorial, al margen de que su deseo de hacer un repaso exhaustivo -y en primera persona- a su azarosa trayectoria vital está directamente relacionado con una nueva política comunicativa basada en la transparencia.



"Mariah ha vivido una de las carreras musicales con más altibajos de la historia, y en el plano personal también ha tenido que lidiar con el abandono de toda esa gente que solo estaba interesada en ella cuando las cosas iban bien. No ha tenido una vida fácil, ha vivido etapas en las que se vivían momentos de éxito profesional con otros de profunda soledad en su ámbito íntimo", ha expresado el mismo informante.



El cambio radical de actitud que ha experimentado en este sentido Mariah Carey, quien hasta esta semana llevaba 17 años lidiando en privado con sus problemas médicos, no solo se ha visto motivado por su necesidad de desprenderse para siempre del peso de los secretos, sino también para reconfortar a todos aquellos que estén atravesando situaciones similares a la suya.



"Hasta hace muy poco vivía en una burbuja de autonegación y aislamiento, y bajo el miedo constante de que alguien pudiera exponerme. Era una carga demasiado pesada que me impedía ser feliz, y simplemente ya no podía soportarlo más. Recibo tratamiento, empecé a rodearme de gente positiva y volví a centrarme en aquello que amo, que es escribir canciones y hacer música. Espero que por fin podamos llegar a una situación en la que las enfermedades mentales dejen de ser un estigma y la gente no tenga que enfrentarse a estos problemas en solitario", expresó Mariah Carey en entrevista concedía a la revista People.