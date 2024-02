Marina Granziera celebra el nacimiento de su segunda hija: “Qué suerte mía”

Marina Granziera ha trabajado en la sección de deportes de Caracol Televisión desde 2012. Foto: Instagram

Marina Granziera, periodista deportiva de Caracol Televisión hace más de diez años, anuncio este miércoles el nacimiento de su segunda hija, que tuvo lugar el pasado 19 de enero en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

La recién nacida es fruto de la relación de Granziera con su esposo Iván Bonnet - quien no está relacionado con el director de deportes de dicho medio, Javier Hernández Bonnet -, y a quien decidieron llamar Sophia Bonnet Granziera.

La nueva integrante de la familia es la segunda hija del matrimonio. La primera, María, nació el 5 de mayo de 2020.

“¡Gracias Dr. Ricardo Rueda, qué suerte mía y de mis hijas que nos hayas cuidado! ¡Y a ellas, desde la panza hasta llegar a este mundo!”, escribió la presentadora en Instagram al publicar la foto de los pies de la bebé.

Además, también expresó sus agradecimientos al equipo de profesionales de la salud que atendieron su parto: “¡Y un millón de gracias por todo el cariño de todo el equipo de pediatría neonatal de la Fundación Santa Fe de Bogotá por haber cuidado tan bien a mi familia en los últimos días!”.

Marina Granziera y su trabajo en Caracol Televisión

Marina Granziera es originaria de São Paulo, Brasil, y en la adolescencia se mudó a Colombia tras haber vivido por algunos años en Ecuador. Allí conoció a su esposo, pero fue más adelante que se dio inicio a la relación que permanece en la actualidad.

La periodista deportiva llegó a trabajar en Caracol Televisión en 2012, tras enviar hojas de vida a varios medios de comunicación en el país, con el interés de radicarse aquí y dejar su trabajo en Miami, en la televisora Telemundo.

Recordó, en una entrevista de KienyKe que le realizaron en 2023, que había recibido la llamada de quien era el director del noticiero, Darío Fernando Patiño, para realizarle una entrevista. Por esos días ella se encontraba en Colombia y aceptó.

Después de dicho encuentro, Patiño le recomendó a Granziera encontrarse con Javier Hernández Bonnet, a quien le gustó su trabajo, pero en ese momento, comentó no tener un puesto para ella.

La comunicadora brasileña siguió en contacto con el director de deportes y tiempo después, Bonnet la invitó a ser parte del equipo de periodistas para estar presentes durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012. “Él me preguntó que si me interesaba. Claro que me interesaba. Con toda la actitud que tenía iba a resolver cualquier cosa. Acepté y renuncié a Telemundo, regresé a Colombia e inicié en un turno que fue muy duro, pero me enseñó grandes cosas, yo entraba a las 2:00 de la tarde y salía casi que a la 1:00 de la mañana”, comentó al medio mencionado.