Martín Elías Jr. habló de la herencia que dejaron su papá y su abuelo Diomedes Díaz

Martín Elías Jr. (i) habló sobre la herencia que le dejaron su padre, Martín Elías, y su abuelo, Diomedes Díaz. Foto: Archivo Particular

En diciembre de 2013 falleció Diomedes Díaz a la edad de 56 años, uno de los mayores exponentes del vallenato. Poco más de cinco años después, en abril de 2017, falleció su hijo Martín Elías, a los 26 años. Hoy, el hijo de este último, llamado Martín Elías Jr., habla sobre la herencia que le dejaron su padre y su abuelo. No solo fue música lo que le quedó al joven de 16 años, quien aseguró que podría vivir cómodamente por décadas con el dinero de las regalías de su padre y abuelo.

“La herencia todavía está en proceso, los bienes musicales quedan de 80 años para arriba, tengo regalías de aquí a 80 años de mi abuelo Diomedes Díaz y mi papá”, dijo Martín Elías Jr. en entrevista con Vallenatos con Ali. Asimismo, el joven explicó que sobre la herencia de Diomedes Díaz, que ha sido peleada por la mayoría de sus hijos, no tiene conocimiento y que lo ha dejado en manos de sus abogados.

“De lo otro (herencia de Diomedes), si no tengo conocimiento, porque desde que empezó la sucesión yo se lo dejé a los abogados. (...) En eso yo sí soy un extra porque me he dado cuenta de que en muchas ocasiones el dinero mata familias y hay una discordia impresionante, y por eso yo prefiero dejarlo en manos de profesionales. En vez de esperar lo que ellos dejaron, prefiero trabajar lo mío”, aseguró el joven.

Diomedes Díaz falleció hace más de una década por causas naturales, en lo que se indicó por parte de los forenses como un paro cardiorrespiratorio. Mientras que su hijo Martín Elías perdió la vida en un accidente de tránsito mientras se transportaba en un vehículo por la Transversal del Caribe.