“La Tremenda” y Jordan Galván mintieron para generar controversia y visitas

Dailyn Montañez, La Tremenda y su esposo, Jordan Galván, reconocieron que mintieron para generar visitas. Foto: La Tremenda

La controversia se prendió en redes sociales el pasado fin de semana luego de que en un capítulo del podcast “El Show de Mariam Obregón”, Dailyn Montañez, quien se hace llamar “La Tremenda”, confesara que había drogado a Jordan Galván, su actual esposo, para cumplir una fantasía sexual.

“La verdad yo estaba asustada. En la discoteca un amigo me dijo: “Dele de tomar esto en el trago; tranquila, que eso él, cuando llegue se va a quedar dormidito, no le va a pasar nada malo y usted hace lo que usted quiera hacer. Cuando llegamos a la casa, él ni siquiera reaccionaba; yo lo movía, le pegaba, nada. Yo hice lo que tenía que hacer, me encantó. Él ni se movió”, contó Montañez entre risas. “Ese día me sentí violado total. Ese día, yo no sé, yo me sentía raro”, agregó Galván, también entre risas.

Mariam Obregón confrontó a la creadora de contenido. “Mami, está fuerte lo que tú hiciste, porque realmente lo hiciste sin la conciencia del hombre”.

“Pero es que él no se dejaba, y cuando no quiere por las buenas, pues toca por las malas”, se justificó Dailyn Montañez.

Tras la lluvia de críticas, la pareja, que se casó en medio del ruido y la indignación generada por ellos mismos, confesó que lo que dijeron en el podcast había sido mentira. Desde el lugar de la boda subieron un video. “Muchachos, somos influencers, eso era polémica para que le fuera bien al video. O sea, si ella me hubiese hecho eso, ¡la dejo! ¿una vieja así de loca pa’ qué?”, dijo Jordan Galván. “Aparte no lo hubiéramos contado. Pero gracias por la publicidad, todo fue para generar vistas”, complementó ella. “Y preciso en el matrimonio”, complementó él.

Tras el matrimonio, que se celebró con varios influencers invitaos, Galván y Montañez viajaron a Madrid, España y desde el hotel en el que se hospedan grabaron y publicaron otro video con más detalles de la farsa que se inventaron. Le pidieron disculpas a la audiencia que entendió que lo que contaron estuvo muy lejos de ser una chiste o una situación anecdótica. La situación, incluso se configuraba más como un delito.

“Jamás pensé recibir comentarios tan fuertes y malos, yo sé que en parte es culpa mía por hablar de estos temas en un podcast, algo que no es real. Yo no soy ninguna violadora ni maltratadora, ni manipuladora. En la relación tenemos problemas como todas las parejas, pero jamás he llegado a estos casos con mi pareja”, dijo la creadora de contenido.

“De verdad pedimos disculpas públicas porque estuvimos en nuestro primer podcast y no supimos manejar la emoción, nos dejamos llevar y estamos arrepentidos de eso”, agregó Jordan Galván.

La mentira como método de promoción

No es la primera vez que desde redes sociales o medios de comunicación se miente para hacer ruido con la excusa de lanzar un producto o generar conversación en torno a un contenido. Recordemos dos casos más o menos recientes.

En septiembre del año pasado el programa de de chismes del Canal 1 “Lo Sé Todo” mostró una fotografía en la cual la presentadora Nanis Ochoa, presente durante emisión del programa, y al cantante Danny Marín se besaban en un bar. El otro presentador del espacio de chismes, Ariel Eduardo Osorio, conocido como el “Gordo Ariel”, cuestionó y emboscó a su compañera de set por las imágenes. Ochoa, visiblemente molesta, renunció en vivo. “Esa foto es mía, lo voy a reconocer. La verdad me siento irrespetada y expuesta. Esto puede pasar en cualquier otro medio, pero se supone que ustedes son mis compañeros”, dijo.

Tras varios indicios de que se trataba de un montaje, el canal confirmó que se trató de u montaje para promocionar una canción de Danny Marín.

“El Canal 1 se permite informar que ha revisado el caso y considera necesario explicar, rectificar y aclarar lo sucedido a las audiencias: Nanis Ochoa no ha renunciado, y detrás de esto hay una campaña de expectativa para un nuevo lanzamiento del cantante Danny Marín”, decía la nota compartida por el medio.

“Las personas que estuvieron detrás de esta estrategia no calcularon el impacto que esta tendría, ni lo ofensivo que resultaría por las situaciones de acoso que las mujeres viven día a día en entornos laborales. Canal 1 está comprometido con contribuir a una mayor equidad de género en todos los espacios, y tomará los correctivos necesarios para que este tipo de situaciones no vuelvan a tener lugar en su parrilla de programación. Canal 1 y el equipo de su programa Lo Sé Todo presentan excusas a sus audiencias”, agregó.

El segundo caso tiene como protagonista al cantante vallenato Poncho Zuleta, quien para promocionar una canción se inventó, junto al comediante JuanDa Caribe, que tenía una relación con una mujer mucho menor que él.

En la narrativa del supuesto noviazgo, el cantante le regaló a la joven una camioneta Toyota Land Cruiser 300 que tiene un valor aproximado de más de $500.000.000.

Días después, tanto la comunicadora social como el intérprete de “Mi hermano y yo”, anunciaron que su relación en realidad fue una estrategia de marketing para promocionar el nuevo sencillo de Poncho Zuleta junto al cantante y comediante JuanDa Caribe. El videoclip del tema es protagonizado por Diego Trujillo y Eileen Roca.

¿Quién es la mujer que fingió ser la novia de Poncho Zuleta?

Laury Marriaga es una modelo y comunicadora social egresada de la Universidad Autónoma del Caribe, ha trabajado en algunos medios de comunicación de la región y participó en la producción de RCN “Diomedes, el Cacique de La Junta”. La joven de 31 años está casada con el exjugador del Junior de Barranquilla, Daniel Machacón.

Por su parte, el equipo publicitario de Poncho Zuleta y su mánager, Cristian Rodríguez, dieron sus primeras declaraciones a El Heraldo donde mencionan que todo esto fue una estrategia donde quería mostrar la historia de amor entre un señor con una mujer más joven que él.

Otros casos de engaños como método de promoción

Recientemente, se han encontrado otros sucesos en los que personas han utilizado el engaño para promocionarse a ellos o a otros. Como el caso de Catalina Ortíz, exrepresentante a la Cámara por el Valle del Cauca y quien fue precandidata para la Alcaldía de Cali. De acuerdo a la abogada, su publicista ideó un montaje en el que un hombre la atacó verbalmente durante su volanteo en la ciudad.

La excongresista declinó su aspiración de llegar al puesto más importante de su ciudad. “Me entristece profundamente que quien fue mi publicista y a quien deposité mi confianza, realizó un” show publicitario” sin mi conocimiento, como ella misma lo admitió. Reconozco que esta situación ha generado dudas en muchos de ustedes. Es importante reiterar que yo no tenía conocimiento previo sobre el hecho”, dijo a través de un comunicado de prensa.

Umberto Eco y las redes sociales

Sobre el uso poco cuidadoso que se les da a las redes sociales, comentaba que estas, le habían otorgado “el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los idiotas”.

En 2015, durante un discurso en la Universidad de Turín, señaló: “El fenómeno de Twitter es por una parte positivo, pensemos en China o en Erdogan. Hay quien llega a sostener que Auschwitz no habría sido posible con Internet, porque la noticia se habría difundido viralmente. Pero por otra parte da derecho de palabra a legiones de imbéciles”.

Sobre Facebook, la red social más utilizada en el mundo apuntó: “Mark Zuckerberg, ha ganado 50,000,000,000 con su empresa, centrándose en nuestro miedo a la soledad”.

De hecho, en una entrevista con El País de España, calificó las redes sociales como “una trampa”.

“La cuestión de la identidad ha sido transformada de algo que viene dado a una tarea: tú tienes que crear tu propia comunidad. Pero no se crea una comunidad, la tienes o no; lo que las redes sociales pueden crear es un sustituto. La diferencia entre la comunidad y la red es que tú perteneces a la comunidad, pero la red te pertenece a ti. Puedes añadir amigos y puedes borrarlos, controlas a la gente con la que te relacionadas. La gente se siente un poco mejor porque la soledad es la gran amenaza en estos tiempos de individualización. Pero en las redes es tan fácil añadir amigos o borrarlos que no necesitas habilidades sociales (...) Las redes son muy útiles, dan servicios muy placenteros, pero son una trampa”.

Sobre la influencia de Internet en los medios de comunicación dijo en una entrevista con el medio español: “Internet puede haber tomado el puesto del periodismo malo… Si sabes que estás leyendo un periódico como EL PAÍS, La Repubblica,Il Corriere della Sera…, puedes pensar que existe un cierto control de la noticia y te fías. En cambio, si lees un periódico como aquellos ingleses de la tarde, sensacionalistas, no te fías. Con Internet ocurre, al contrario: te fías de todo porque no sabes diferenciar la fuente acreditada de la disparatada. Piense tan solo en el éxito que tiene en Internet cualquier página web que hable de complots o que se inventen historias absurdas: tienen un increíble seguimiento, de navegadores y de personas importantes que se las toman en serio”.

La contaminación del debate que se perpetra en las redes le preocupaba sobremanera: “El gran problema de la escuela actual es cómo enseñar a filtrar la información de internet”, advirtió al recibir la Honoris Causa en Turín en 2015.

La mayoría de influenciadores esconde que usa publicidad, señala estudio de la UE

La mayoría de los influenciadores de plataformas digitales esconde de sus seguidores la utilización de publicidad en sus contenidos, apuntó un estudio divulgado este miércoles por la Comisión Europea, que estudia opciones para hacer que la regulación sea respetada.

Según el estudio, prácticamente la totalidad (el 97 %) de los influenciadores analizados utilizaron publicidad en sus contenidos, pero solamente el 20 % lo admitió en forma sistemática.

Al mismo tiempo, el 78 % de los influenciadores analizados ejerció actividad comercial, pero solamente el 36% de ellos está registrado para eso.

Aunque el 40% de los influenciadores promocionaron sus propios productos, servicios o marcas, el 60% de ellos no reveló la publicidad de manera constante o no la reveló en absoluto, reveló el estudio.

Las investigaciones se realizaron en las plataformas Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, X, Snapchat y Twich.

En total, el estudio analizó mensajes de 576 influenciadores de 22 países de la UE, además de Islandia y Noruega, para verificar el grado de respeto a la normativa legal vigente.

Como resultado de este estudio, un grupo de 358 influenciadores fue identificado, y serán contactados por autoridades nacionales donde operan para se ajusten a la normativa de cada país.

En un comunicado, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, señaló que en la actualidad “la mayoría de los influenciadores obtienen ingresos de sus publicaciones. Sin embargo, nuestros hallazgos muestran que no siempre lo revelan a sus seguidores”.

Esas personas, agregó el alto funcionario, “una influencia considerable sobre sus seguidores, muchos de los cuales son menores de edad. Formulo un llamado para que sean mucho más transparentes con su audiencia”.