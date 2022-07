MasterChef: ¿qué hicieron los ganadores de las temporadas pasadas con sus premios?

La actriz antioqueña Carla Giraldo se llevó el premio mayor de la tercera temporada y el título de mejor cocinera del país. Foto: Cortesía Canal RCN

La reciente temporada del reality de RCN “MasterChef Celebrity” ha sido el centro de atención para muchos colombianos en los últimos días, pues, gracias a sus personajes y artistas inolvidables, cada capítulo se convierte en un espacio de diversión, entretenimiento y también conocimiento, sobre todo para los amantes de la cocina.

A pocas horas de conocerse quién es el nuevo ganador de la cuarta temporada de “MasterChef Celebrity” Colombia 2022, le contaremos cuánto se gana el finalista y mejor cocinero de la temporada, además, le diremos qué han hecho otros finalistas del reality con sus premios, a lo largo de estos años.

Los concursantes más controversiales de las temporadas de “MasterChef”

Los televidentes se han podido identificar con algunos de las personalidades que resaltaron durante este reality, y algunas de ellas, han sido criticadas por momentos con mucha tensión dentro de toda la temporada y el desarrollo de los capítulos.

Algunos de los concursantes más controversiales de las últimas temporadas de “MasterChef” son:

1. Carla Giraldo, Marbelle, Catalina Maya y Viña Machado:

Estas cuatro mujeres, quienes participaron en la segunda temporada de “MasterChef Celebrity” en 2019, hicieron parte del club de ‘Las 4 Babys’, un grupo de cocineras que dio de qué hablar durante varios capítulos y que fueron centro de comentarios negativos y positivos por sus destacadas actitudes dentro de la cocina.

2. Estefania Borge:

Esta actriz cartagenera hizo parte de la primera temporada de “MasterChef Celebrity” y durante su participación, los televidentes hicieron críticas por la posible preferencia que tenían los chefs sobre ella.

3. Catalina Gómez Piedrahíta:

Su fuerte carácter y comentario tajantes la hicieron resaltar durante la emisión del programa, ganando odios y amores de diferentes televidentes a nivel nacional.

¿Qué han hecho los ganadores de otras temporadas con sus premios?

En las temporadas pasadas de “MasterChef”, los ganadores, en su mayoría mujeres, han logrado convencer a los tres jurados más exigentes dentro de las cocinas a nivel nacional e internacional, esta es la lista de ganadores de toda la temporada y lo que han hecho con sus premios:

“MasterChef Celebrity” 2018: La primera temporada en Colombia, de este reality show con famosos dentro de las cocinas, llevó a Estefanía Borge, a Variel Sánchez y al comediante Piter Albeiro a enfrentarse en la gran final, dejando como gran ganador al famoso comediante, quien recibió el título de mejor chef de Colombia más un premio de $200 millones de pesos.

De acuerdo con lo que el comediante le comentó a la Revista Vea en su momento, la mayor parte de la ganancia adquirida en el reality fue invertida en su empresa de carros en Estados Unidos y además afirmó que, “siempre he dejado algo para obras sociales, aunque no me gusta hacerlo para tomarme fotos, de verdad las hago de corazón. Que no se sepa es mejor”

“MasterChef Celebrity” 2019: Durante la segunda temporada, las famosas Marina Mesa, Andrea Tovar y Adriana Lucía se enfrentaron en la gran final, que dejó como campeona a la cantante Adriana Lucía.

El premio que recibió esta famosa, según cuenta en medio de una entrevista en el canal AutoStar TV, la cantante dijo “nuestra decisión como familia ha sido ayudar con todas las familias que podamos ayudar inicialmente, las que trabajan con nosotros. Nosotros tenemos un restaurante y también tenemos una clínica odontológica.”

“MasterChef Celebrity” 2020: Posiblemente una de las temporadas más polémicas del formato, llevó a Carla Giraldo, a consagrarse como la mejor dentro del reality y la ganadora de la cuantiosa suma de dinero.

De acuerdo con lo que le contó a RCN, su negocio, después de ganar este dinero con “MasterChef”, sería enfocado al café.

“Con la platica que me queda después de todas las deducciones, pienso comprar una tostadora porque mi negocio ahora es el café y quiero seguir ayudando a los agricultores y a los campesinos y bueno tostar y seguir explorando este mundo del café que es tan lindo.”

