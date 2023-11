Mau Montaner incursiona en el mundo del podcast con “The Why”

Esta es una extensión de The Why Project de Mau, que está diseñado para ayudar a las personas a encontrar la plenitud con base en su viaje hacia la búsqueda de su por qué. Foto: Cortesía

The WHY Podcast presenta a Mau, artista (Mau y Ricky), esposo y padre, en conversación con miembros de su familia, amigos famosos y expertos en varios ámbitos mientras buscan ayudarse unos a otros y a los oyentes a encontrar su verdadero propósito, sin importar su origen, estatus o forma de vida.

Esta es una extensión de The Why Project de Mau, que está diseñado para ayudar a las personas a encontrar la plenitud con base en su viaje hacia la búsqueda de su por qué. Los productos y contenidos de The Why Project están diseñados para recordarnos vivir con propósito de forma práctica cada día y para ayudarnos a ver una pregunta tan compleja como “¿cuál es mi por qué?” como menos intimidante y más fácil de lograr.

“Estoy muy orgulloso y feliz de poder compartir por fin con ustedes este proyecto que he tenido en mi corazón durante varios años,” dijo Mau Montaner. “The Why Podcast habla de la importancia de vivir a través de nuestro propósito y de cómo lograrlo. La idea es que nos embarquemos juntos en esta búsqueda y nos ayudemos mutuamente a vivir la vida a través de nuestro por qué.

”The WHY Project cree en llevar una vida con propósito. En cada episodio, Montaner habla con invitados de todos los ámbitos de la vida acerca de sus experiencias en la búsqueda de su por qué y vivir con propósito. Entre los invitados figuran Sara Escobar Ricky Montaner, Ricardo Montaner, Malene Salomé, Camilo, Lety Sahagun y Ashley Frangie del podcast “Se Regalan Dudas”, entre otros.

El programa se presenta en español y está disponible en la app SiriusXM, Apple y en todos los sitios donde se encuentren podcasts. SXM Media, el grupo combinado de ventas de publicidad de Sirius XM Holdings Inc., tiene los derechos exclusivos de venta de publicidad global para The WHY Podcast. Gracias a su colaboración con SXM Media, Xfinity Mobile es el patrocinador exclusivo de The WHY Podcast.

El podcast de Mau llega tras el éxito de la primera temporada de la serie familiar “Los Montaner” de Disney+, que se convirtió en la serie de docu-realidad en español más vista en la plataforma de streaming y recientemente ganó el Premio PRODU 2023 al Mejor Programa sin Guión con Famosos. The Why Podcast es producido por NTERTAIN STUDIOS y Audio Up Media, en colaboración con SiriusXM. Lex Borrero, Tommy Mottola e Ivanni Rodríguez, de NTERTAIN, fungen como productores ejecutivos, junto con Jared Gutstadt y Jimmy Jellinek, de Audio Up. Santiago Zapata y Janelle Rodriguez son los productores de la serie y hacen de showrunners para NTERTAIN Studios.

“Es emocionante ampliar nuestra relación con Mau y seguir construyendo sobre el éxito de nuestra popular serie ‘Los Montaner”’, añadió Lex Borrero, cofundador y director ejecutivo de NTERTAIN Studios. “Mau es un individuo polifacético que ahora se adentra en el mundo del podcast con un proyecto que le apasiona. The WHY Podcast permite a Mau compartir una faceta de su historia que los fans normalmente no llegan a escuchar y ampliar su alcance entre nuevas audiencias.”

ACERCA DE MAU MONTANER

Mau Montaner es un hombre extraordinario. Su música rebosa talento, pero lo que realmente lo hace brillar es su amor por la familia y su compromiso por hacer del mundo un lugar mejor. Su empatía y generosidad son inspiradoras. En 2018, Mau decidió dar un gran paso junto a Sara Escobar, formando un hogar lleno de amor, sueños y felicidad, que ahora también disfrutan junto a su pequeño hijo Apolo.En la escena musical, es la mitad del dúo Mau y Ricky junto con su hermano Ricky.

Su talento les mueve a estar en constante exploración, fusionando ritmos, letras y creando verdaderos éxitos. Nacidos en Venezuela y criados en Miami, ambos hermanos se sumergieron en el mundo de la música desde muy jóvenes y empezaron a tocar en la iglesia, donde fundaron su propia banda.

Desde entonces, Mau no ha dejado de crear, soñar y hacer vibrar a las multitudes con su música. Su lanzamiento más reciente, “Vas a destrozarme”, es el primer adelanto de su álbum “Hotel Caracas” que, como dicen Mau y Ricky, “es un sueño alcanzado”. Además de cantar y entretener al público, Mau ha descubierto algo muy trascendental en lo que también quiere brillar. Su “por qué”, aquello que le hace sentirse realizado, es ayudar a los demás a encontrar su propósito en la vida.