Mauricio Caviedes: “La pandemia le puso esteroides a la transformación digital”

El ejecutivo de este emprendimiento colombiano, que es soporte de firmas internacionales en temas relacionados con servicios digitales, habla del rol de su sector en la reactivación económica.

¿Cómo ha sido el proceso de Iridian para llegar a ser exportadores de servicios digitales?

Hoy en día realmente no hay límites para tener clientes en diferentes partes del mundo. Pero para nosotros no ha sido tan sencillo. Ha sido todo un proceso. Hemos visto que los clientes en el exterior quieren empresas con servicios de muy alta calidad y que puedan demostrar un portafolio importante. Es decir, que no vayan a probar con ellos. Para esto hay que trabajar bastante para tener un portafolio de clientes que acrediten la calidad del trabajo. Tener clientes como Femsa nos ha dado un respaldo internacional que nos ha abierto un mercado importante en Estados Unidos y Europa.

¿Cuál considera que es la apuesta disruptiva de la empresa?

Estamos seguros de que la toma de decisiones basada en data (DDD) está siendo el ingrediente crucial en esta segunda era de las máquinas. Por eso hoy enfocamos nuestros esfuerzos en generar activos y estrategias digitales para que los clientes puedan tomar decisiones basadas en data. Y no caer en sesgo cognitivo de seguir tomando decisiones desde la intuición. Posteriormente, acompañamos al cliente en la ejecución de tareas automatizadas con machine learning y marketing automation. Esto suena sencillo, pero hay una tarea importante para que las empresas hagan su matriz de cambio y empiecen esa transformación digital.

Desde su rol como director de operaciones, ¿cuáles son las herramientas claves que deben implementar los nuevos emprendedores en sus desarrollos?

No basta con tener un portal o desarrollar un e-commerce. Hay que sumarle estrategias juiciosas de performance digital que complementen los desarrollos. Pero estas solo serán efectivas si podemos medir y si tenemos data de calidad. Se deben tener desarrollos que le permitan al cliente tomar decisiones basadas en la data. Desarrollos que permitan hacer tareas de inteligencia artificial y automatización.

¿Cuál es la revolución digital que se está dando en 2021?

La pandemia le puso esteroides a la transformación digital en las empresas. El problema es que no todas las empresas están preparadas para el cambio. Hay temas culturales y de mentalidad que toca trabajar. La segunda era de las máquinas ya empezó desde hace rato. Toca entrar en esta era.

¿Cómo diseñar una estrategia asertiva y personalizada en digital?

Debe estar acompañada de un desarrollo bien hecho pensando en la data y escalabilidad, junto con un despliegue de performance digital. Ambos deben estar articulados, ya que el performance dependerá de la calidad de la data y las decisiones que se hagan con esa información. Al final toca buscar la forma de automatizar la mayor cantidad de tareas. La personalización se logra por medio de la caracterización del comportamiento del cliente, para esto es necesario incluir todo este comportamiento dentro de la data que usa el proceso machine learning de la estrategia.

¿Cuál es la importancia de tener activos digitales propios?

Primero que todo, la data no sería de un tercero, sino del dueño del activo digital. Y la data lo es todo. De ahí salen las decisiones tácticas y estrategias sobre el futuro del activo digital y de la empresa. Por eso es recomendable que a la hora de hacer un portal o una aplicación debe asegurarse de que el código fuente sea del cliente.

¿Cuál es su percepción del consumidor actual?

Con este impulso de esteroides por la situación, vemos que el cliente quiere entrar en la era digital. Hay más cultura en el interior de las empresas. Se han dado cuenta del poder y el alcance que tienen los activos digitales.

¿Cuáles son sus planes de expansión a corto, mediano y largo plazo?

Nuestra presencia en otros países ha sido de momento muy orgánica. Ya tenemos clientes muy reconocidos en México, Estados Unidos, Europa y Australia. Cada vez que tenemos un cliente internacional, damos todo para que vean que el talento del colombiano en el área digital es fuera de serie. Aunque ahora nuestro equipo es de varios países de la región.

¿Cuál es el rol de las agencias digitales en la reactivación económica?

Las agencias digitales tenemos un rol fundamental y crucial para poder guiar y asesorar de manera acertada a las diferentes industrias. Es una responsabilidad muy grande. Las agencias o empresas digitales que hagan bien esta tarea les va a ir muy bien, porque los clientes contentos siempre van a recomendarlos. Hoy el cliente entiende y sabe más del mundo digital. Toca estar preparado e ir muchos pasos más delante que los clientes.