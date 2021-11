Mauricio Hoyos y la inversión con conciencia

“Shark Tank” está en su cuarta temporada. ¿Qué ha aprendido usted en todo este proceso?

Muchas cosas, lo más importante es que entre la primera temporada y la cuarta hemos logrado generar una conciencia sobre la inversión y la importancia de hacerla en países en desarrollo, en cómo personas que tienen proyectos de vida, que están arrancando o están en etapas iniciales, pueden acceder a capital logrando sacar adelante su negocio que, en realidad, es lo más importante. Para mí ese ha sido el principal aprendizaje que he tenido en Shark Tank.

¿Cree que los emprendedores llegan cada vez mejor preparados?

Lo creo al 100 %. En la primera temporada no es que llegaran mal preparados, sino que tanto nosotros como los emprendedores no sabíamos a qué enfrentarnos, no sabíamos cómo iba a ser esta dinámica de invertir en tiempo real, de estar con las cámaras, en fin; y en la medida en que va avanzando el programa, definitivamente entienden cuáles son los drivers, que son los que llevan a lograr una inversión, y por otro lado, nos conocen más y hacen el abordaje de acuerdo con lo que le interesa a cada uno, con una presentación enfocada al Shark objetivo.

¿Cómo ve usted el emprendimiento en un país como Colombia?

Lo veo impresionante. Antes de la pandemia veíamos una tendencia de crecimiento hacia el emprendimiento. Colombia es uno los líderes de la región, tenemos probablemente alguno de los unicornios más relevantes de esta parte del mundo, y tenemos muchos emprendedores reconocidos en América Latina y claramente tenemos el foco de los fondos de inversión y de inversionistas puestos en el país. Este es un momento para el emprendimiento, porque a todos nos llegó la pandemia para cambiarnos el modelo de negocio y creo que los emprendedores son aquellas personas que se pueden adaptar más rápido a las nuevas condiciones.

¿Cómo ha cambiado el perfil de los emprendedores después de la etapa de confinamiento?

Yo creo que el perfil del emprendedor es el mismo. Emprender no es fácil, el que quiere emprender debe tener esa capacidad y esa habilidad de ver oportunidades donde nadie las ve. Los modelos de negocio sí cambiaron, hay una tendencia mucho más fuerte a lo digital; el negocio que no esté digital va a tener un problema de fondo grande.

¿Qué debe tener un emprendedor colombiano para asegurar su interés?

Lo primero es un plan. Para mí es muy importante el tema de los números y es el llamado que siempre les hago. Yo no conozco ninguna empresa que cuando ponga un Excel lo cumpla al 100 %. Es importante saber que ese emprendedor entiende para dónde va, tiene un plan trazado, y después, que tenga esa pasión y esas ganas de transformar las cosas, de impactar. Tiene que ser una compañía que esté enfocada en la rentabilidad, pero que tenga impacto, que mejore las condiciones de la sociedad.

¿Por qué un formato como “Shark Tank” tiene tanto éxito, incluso en los no emprendedores?

La clave de Shark Tank Colombia es que las personas que ven en pantalla van es a presentar su proyecto de vida. Eso es lo que lo hace único, auténtico, ahí no hay nada programado, la gente que va, realmente va con un sueño, con ganas de transformar su empresa, de ser cada día mejor. Nosotros somos un vehículo para cumplir sus sueños. Se trata de un programa que cuenta historias de vida y muestra a personas luchadoras y con ganas. Es lo que lo hace absolutamente espectacular.

¿Cree que la situación de Colombia ha hecho que se despierten más jóvenes que traten de empezar una empresa nueva?

No, definitivamente las nuevas generaciones han sabido aprovechar la llegada de la tecnología. Actualmente la tecnología ha permitido emprender desde una etapa más temprana, ya que da acceso muy rápido a volúmenes muy grandes sin tener las barreras que nos limitaban, que eran las barreras físicas. Vemos a los emprendedores transformando al mundo y son personas supremamente jóvenes.

¿Qué características debe tener un emprendedor para ser exitoso?

Mi recomendación para alguien que quiere entender cómo es la dinámica es que vea Shark Tank Colombia. Ahí encuentran todo, van a encontrar las características de un emprendedor exitoso y el que va camino al éxito, porque yo creo que los fracasos son el camino al éxito.