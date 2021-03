“Me cuesta trabajo hablar”: Luly Bossa habla de su recuperación tras contagiarse de COVID-19

La artista publicó un video en sus redes sociales en el que agradece los mensajes de apoyo.

Luly Bossa volvió a su casa tras pasar unos días hospitalizada por coronavirus.

Por medio de un mensaje publicado en sus redes sociales, la artista comentó que el tratamiento y la recuperación “no ha sido fácil” y que especialmente “las noches son muy difíciles”.

“Hola, estoy pasando por aquí para agradecer todos los mensajes que me han mandado, muchas gracias por sus oraciones, por su preocupación”, dijo Bossa en un video en el que se ve que está conectada a un tanque de oxígeno.

“Angelo está muy bien… a mí fue la que me dio muy duro, me cuesta trabajo hablar, pero ahí voy, les mando un abrazo muy grande”, comentó la artista que la semana pasada tuvo que ingresar al hospital tras sufrir neumonía.

Finalmente, Luly Bossa recomendó a sus seguidores cuidarse del COVID-19 porque “no respeta absolutamente nada”.

Recientemente, Luly Bossa protagonizó la portada de la Revista Vea, publicación en la que comentó todo lo que ha enfrentado para sacar adelante a su hijo menor Angelo, quien padece de una enfermedad huérfana e incurable.

La actriz que ha tenido que lidiar varias batallas se mantiene fortalecida y empoderada, dispuesta a realizar metas y alcanzar sueños a pesar de los contratiempos.

“Él nació normal, pero a los 4 años y medio empezó a tener problemas con la marcha, porque veíamos que para levantarse del piso no lo hacía común y corriente, sino que tenía que ir haciendo escalas, de las rodillas a los muslos, una mano, luego la otra, hasta que se paraba. Caminaba bien, pero con el tiempo se cansaba. Pasaron los años, y de pronto se caía en el colegio; a veces alguien le pasaba por el lado y lo tumbaba. Los médicos no me decían nada, hasta que a los 11 años y medio le dieron el diagnóstico”, aseguró la actriz.