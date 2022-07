“Me daba miedo salir a las calles”: Sara Uribe sobre su regreso a los medios

A través de sus historias de Instagram, la presentadora Sara Uribe reveló que su regreso a los medios y a la televisión es gracias a Dios. Foto: Instagram - Instagram

La presentadora y modelo Sara Uribe en los últimos años ha pasado por momentos difíciles en su carrera y en su vida personal, pues, tras la separación que tuvo que afrontar en 2019, después de que se acabara su relación con el futbolista Fredy Guarín, con quien duró aproximadamente dos años, las cosas no mejorarían para la vida de esta famosa.

Desde su salida del programa ‘La vuelta al mundo en 80 risas’, una producción de Caracol Televisión, Sara Uribe habría tenido que enfrentar críticas y momentos difíciles que marcaron su vida personal, por el peso que tomaron los comentarios de los medios de comunicación y las personas en redes sociales.

“Yo estaba feliz de que me hubieran vuelto a contratar en un canal de televisión, pero los comentarios no fueron buenos, el rating no fue bueno. Yo no me veía bonita, no me veía feliz ni me quería ver en el programa”, afirmó Sara Uribe.

Entre lágrimas, agradeció por volver a retomar su carrera

A pesar de los hechos negativos que afrontó dentro y fuera de Colombia, mientras que estaba en China con su hijo y su expareja, la presentadora paisa demostró su gratitud con las personas y con Dios por estar de vuelta en el trabajo que la hace feliz y al que, después de varios años, le tendría un poco de miedo por causa de los comentarios.

“Yo de rodillas le decía señor, devuélveme mi carrera, devuélveme mi vida, devuélveme trabajar con lo que yo hacía, que me paguen por lo que sé hacer, devuélveme por favor, yo te lo pido, ¡y me lo devolvió!”, afirmó Sara Uribe a través de sus historias de Instagram donde se sinceró con sus seguidores.

También contó que tuvo mucho medio durante todo este proceso, pues sentía el riesgo constante a que pudieran atentar contra su vida en cualquier momento. Así lo relató ella, “yo pasé por todo lo que tenía que pasar para aprender muchas cosas. A veces me daba miedo salir a las calles, me daba miedo ir a las ferias, o que me mataran, o que me lincharan, o que me hicieran daño y me daba miedo ir a una discoteca. Pero hoy todo es bonito”.

También aprovechó para darles las gracias a las personas que la acompañaron durante el desarrollo de Expobelleza y ColombiaModa en Medellín, pues fue después de que estuviera presente en este evento, cuando se dio cuenta de que su vida estaba mejorando.

“Hoy lloro de felicidad porque es que ustedes son muy lindos conmigo, estuve en Expobelleza y me llenaron de amor. Todas me decían cosas lindas, mujeres, niñas, señoras, jovencitas, señores... Gracias por llenarme de amor, por llenarme de comentarios bonitos”, dijo Sara Uribe.