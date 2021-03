Melody le canta al amor desde el ritmo

La cantante española, conocida por su icónica canción “El baile del gorila”, que lanzó con apenas diez años, estrenó su sencillo llamado “Las cosas del amor”. Esta “rumba latina”, según la artista, busca llenar el mundo de buena vibra.

Cuéntenos un poco sobre el proceso creativo de “Las cosas del amor”…

Estoy muy contenta con este nuevo sencillo, porque es una rumba latina llena de mucha energía y buena vibra. Creo que ahora más que nunca tenemos que estar apegados al positivismo, la alegría y al amor, porque la vida se ha encargado de demostrarnos la importancia de tener al amor presente en nuestra familia, nuestros seres queridos y a la vida misma. No fue fácil hacer este proyecto, porque tuvimos que posponerlo varias veces, pero estoy muy feliz, encontramos un lugar precioso en Valencia (España), y allí grabamos el video.

Esta canción tiene ritmos muy tropicales, pero también se destaca el flamenco que hace parte de su esencia, ¿cómo logró mezclar todos estos sonidos?

Fue puro trabajo, los sonidos se sacan probando. Estuvimos muchas horas en el estudio, y ver el resultado final tan bien logrado me llenó de felicidad, porque yo trabajo de manera independiente, y tengo que esforzarme el doble para que todo salga bien. Pienso que ahora hay que ser muy valiente para sacar música teniendo en cuenta la situación tan complicada que estamos viviendo; por eso para mí es tan importante llegarle a mi público y que a ellos les guste mi música.

¿Cómo decide si una canción es para bailar o, de lo contrario, es para escucharla?

La siguiente canción que voy a sacar va a ser una balada, y lo hago así porque siento que como artista tengo las dos partes: la rumbera, la enérgica… pero también me gusta cantar con todo el sentimiento. Lo que pasó, en este caso en particular, fue que yo ya tenía listas estas dos canciones, la movida y la balada, pero decidí irme primero con Las cosas del amor, porque sentí que eran necesarios el ritmo y la alegría que proyecta ese sencillo. Desde que uno empieza a componer, ya sabe qué rumbo va a tomar la canción.

¿Qué piensa del rol que tiene la mujer en la industria musical?

Cada artista es un mundo y quiere reflejar o transmitir cosas diferentes. En mi caso, me encanta la elegancia, y creo que se puede ser muy sexy sin perder la elegancia. Estamos en una realidad en la que tenemos más claro que antes la importancia de respetar. Hay cosas con las que me siento cómoda y otras que no me gustan; por ejemplo, hay letras que nunca cantaría porque no me siento identificada con ellas.

¿Cuál es su palo de flamenco favorito?

El flamenco es un género musical que viene de la queja, por eso se canta de esa forma, entregando el alma. A mí me encanta la rumba, y por eso le pongo ese toque de flamenco. Me gusta mucho el folclor; de hecho, cuando hago presentaciones en vivo, mi vestuario es muy llamativo y a la gente le gusta mucho. Para mí el duende es la chispa, es llegar al escenario y que el artista sepa cómo embriagar al público con su música, que conecte inmediatamente. Ese es el artista que tiene el duende, el que te transporta y te hace sentir.

El mundo la conoce desde que tiene diez años, ¿cómo ha sido su relación con la fama?

Considero que he tenido algo muy bueno en mi vida, y es mi familia… la fama a cualquier edad es muy peligrosa, porque te hace creer que eres diferente a los demás, y personalmente he tenido claro desde pequeña el significado tan importante de la humildad, ser agradecida, pero sobre todo, tener los pies en la tierra. En mi carrera he tenido momentos muy buenos, pero duros también, soy una persona muy espiritual y eso también me ha ayudado.

¿Siente que ha evolucionado su música desde el éxito “El baile del gorila”, hasta hoy?

Claro que sí, sobre todo porque la industria musical ha cambiado muchísimo… antes no existía YouTube, no había redes sociales, uno tenía que salir a comprar los discos en físico, todo era diferente. Ahora las cosas son más apresuradas y todo hay que tenerlo listo en muy poco tiempo. Eso me ha hecho pensar en cosas que me hubiera gustado hacer de forma diferente, como, por ejemplo, estar más en contacto con mis fans de Latinoamérica.

¿Suele ver sus videos de “El baile del gorila” o “Pata negra”?

Sí, y me encanta. No soy mucho de verme, pero de vez en cuando sí los veo… además, en las entrevistas los ponen y yo los miro feliz, me admiro, me gusta ver cómo bailaba, cómo me expresaba, porque todo era muy espontáneo. Me siento muy orgullosa de mí y de lo que logré en aquel entonces.