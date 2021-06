La trama de la película, que protagonizará Jamie Foxx, no incluirá ninguna mención a Robin Givens, la exmujer del boxeador retirado para evitar problemas legales.

La cinta biográfica de Mike Tyson pasará de puntillas por su primer matrimonio para evitar así un enfrentamiento legal con su exmujer Robin Givens.

Según ha asegurado ahora el portal Page Six, la actriz, quien se dio a conocer por su participación en la serie Head Of The Class, envió el pasado mes de agosto una carta a los abogados del boxeador retirado para exigir que él pusiera punto final a la campaña de difamación que habría venido orquestando en su contra.

También exigió a los involucrados en la película que no la retrataran de una forma negativa en la gran pantalla o difundieran mentiras sobre ella.

Quienes esperaran, por tanto, que el filme que protagonizará Jamie Foxx hiciera mención a algunos de los escándalos que marcaron el final de su matrimonio de ocho meses se llevarán toda una decepción. (Lea también: Lo que Paris Hilton no quería mostrar en su documental)

La ausencia de Robin Givens en la trama implica que no hará referencia a la historia que el propio Tyson ha repetido hasta la saciedad: que en una ocasión, hacia el final de su unión, sorprendió a su entonces mujer en la cama con Brad Pitt.

La aludida siempre ha negado que así fuera y ese tipo de declaraciones eran precisamente las que le hacían temer que su exmarido pudiera aprovechar el proyecto que llevará su vida a la gran pantalla para perjudicarla.

Sin embargo, los abogados de Tyson han asegurado al mismo medio que él nunca tuvo intención de incluir su relación sentimental en el guion del biopic.