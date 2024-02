Mile Vergara de ‘Chepe Fortuna’ perdió parte de su casa en un incendio

La actriz de 63 años estaba dormida mientras ocurrió el accidente. Foto: Instagram

Parte de la vivienda de la actriz Ana Milena Vergara De la Espriella, conocida como Mile Vergara, quedó destruida a raíz de las llamas que se propagaron mientras dormía. El hecho ocurrió el pasado fin de semana en Sincelejo, capital de Sucre, al que no pudo asistir el cuerpo de bomberos de ese municipio.

“Estábamos dormidos, cuando nos despertamos ya el apartamento se estaba empezando a quemar. Gracias a Dios, a cosas de la vida, logramos salir como a tiempo por un par de minutos ahí”, expresó el hijo de Vergara a El Tiempo, quien también aseguró que los bomberos tardaron en llegar al sitio y les tocó improvisar para controlar las llamas. “Llegaron a las dos horas cuando ya habíamos apagado todo. Llegaron realmente civiles, vecinos, el novio de la enfermera, y como que los amigos terminaron apagando el fuego”, agregó al medio.

Por su parte, el cuerpo de bomberos del municipio indicó que no pudo arribar al sitio del incendio porque estaban atendiendo otra emergencia. “Los bomberos argumentaron que no pudieron asistir oportunamente a controlar la conflagración porque se encontraban sofocando el incendio de cuatro vehículos en el parqueadero de Torcoroma, y no cuentan con personal suficiente para cubrir emergencias simultáneas”, aseguró el portal local Korraleja.

Hasta el momento no hay más detalles de las pérdidas ocasionadas por las llamas ni la actriz se ha pronunciado sobre este hecho. Su hijo añadió a El Tiempo que su madre estuvo afectada tras este suceso y que están viviendo provisionalmente en una casa de alquiler por días. “Pasamos una noche en un hotel, luego nos fuimos para una Airbnb que aquí estamos, pues mi mami ya está mejor, la verdad si los primeros días fue un poquito traumático”.

Cabe recordar que Vergara, en junio de año pasado, sufrió una isquemia cerebral que le afectó la movilidad de su cuerpo. La actriz de 63 hizo parte de la popular novela “Chepe Fortuna”, como también de otras producciones nacionales como “Oye Bonita” o “El último matrimonio feliz” y también ha figurado como cantante y reina de belleza.

Triste noticia. Se quemó la casa de la reconocida actriz Mile Vergara en Sincelejo pic.twitter.com/RPN9DX2ySR — Luchovoltio (@luchovoltios) February 12, 2024