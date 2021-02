Miley Cyrus rompe en llanto al recordar a su ex Liam Hemsworth

Durante su presentación en el evento previo al Super Bowl, la artista tuvo una de las actuaciones musicales más importantes de su carrera, en la que no pudo faltar la interpretación de “Wrecking Ball”, canción que le recordó a su ex esposo Liam Hemswort.

La cantante Miley Cyrus ofreció, en la tarde del domingo 7 de febrero, una de las actuaciones más significativas de su carrera en el marco de las celebraciones previas al inicio del Super Bowl, en la que los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady se llevaron cómodamente el triunfo frente a los, hasta entonces, vigente campeones, los Kansas City Chiefs.

Además de interpretar uno de sus grandes himnos pop, el patriótico y desenfadado “Party in the USA”, la estrella de la música eligió para su repertorio la no menos conocida balada “Wrecking Ball”, cuyo videoclip causó sensación entre sus fans e indignación entre los sectores más conservadores del país cuando fue estrenado mundialmente en el año 2013.

Quién podrá olvidar esa imagen de la intérprete balanceándose sobre una bola de demolición al tiempo que se sinceraba, de forma desgarradora, sobre su azarosa vida sentimental. (Le recomendamos: #FreeBritney: la petición para que Britney Spears retome el control de su vida).

En su número de este domingo, la antigua estrella Disney consiguió incluirle a la canción mayores niveles de emotividad y de manera completamente espontánea, ya que en un momento dado se le quebró la voz y comenzó a llorar.

Tras unos segundos de silencio, Miley Cyrus logró a duras penas interpretar un verso que, sin duda, le recordó a su extinto matrimonio con el actor Liam Hemsworth, del que se separó en agosto de 2019: “Jamás pienses que simplemente me marché, te querré siempre”.

Una vez se recompuso del todo, la extrovertida artista se dirigió al público para justificar ese momento de debilidad y, de paso, reivindicar su lado más sensible y vulnerable. “Llevo mi corazón en la manga, y se me ha roto muchas veces”, explicó. (Le puede interesar: Muere Ricardo Silva, cantante del tema principal de “Dragon Ball Z”).