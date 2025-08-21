Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi son papás. Adoptaron a una niña

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se conocieron en el 2021 por redes sociales. EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN Foto: EFE - CAROLINE BREHMAN

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

“Estamos muy emocionados de embarcarnos en este hermoso nuevo capítulo de la paternidad con paz y privacidad. Ahora somos 3. Con cariño, Millie y Jake Bongiovi”, indicó Millie Bobby Brown, de 21 años, en un escueto escrito publicado en su cuenta de Instagram.

La pareja se casó el año pasado en una ceremonia privada en Estados Unidos tras anunciar su compromiso en 2023, generando una gran sorpresa entre sus seguidores debido a su corta edad.

Historia de amor de Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi

La pareja inició su romance en el 2021 luego de haberse conocido por Instagram. En el 2024 unieron sus vidas en matrimonio en una ceremonia privada en Villa Cetinale, Italia, donde estuvieron acompañados de sus familiares y amigos más cercanos.

Hace unos meses, la actriz se había referido a sus planes de convertirse en mamá. En una entrevista para el podcast Smartless, dijo que siempre deseó ser mamá. “Mi mamá tuvo a su primer hijo a los 21 años y mi papá a los 19.Y, ya saben, ha sido mi sueño desde antes de conocer a Jake. Desde que era una niña jugaba con mis muñecas y le decía a mi madre que quería ser mamá igual que ella lo fue conmigo. Y mi abuela, mi ‘nan’, también fue una parte enorme de mi vida".

De igual manera, también contempló la opción de la adopción: “Yo soy una de cuatro hermanos. Él es uno de cuatro. Así que definitivamente está en nuestro futuro. Pero en mi caso, no veo diferencia entre tener tu propio hijo o adoptar", dijo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Cuándo se estrena la quinta temporada de ‘Stranger Things’?

La protagonista de ‘Stranger Things’ regresará a la pantalla el próximo noviembre con la última temporada de una de las series más exitosas de Netflix.

La quinta temporada de la serie creada por los hermanos Duffer llega tres años después del final de la cuarta, que acabó con una fisura abierta en las dos realidades.

Esta última entrega, dividida en tres partes que comenzarán el 26 de noviembre y cuyo esperado final se resolverá el 31 de diciembre, tendrá ocho capítulos y contará con las actuaciones del elenco principal.

Además de Bobby Brown, regresan Finn Wolfhard (Mike), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper) o Maya Hawke (Robin).