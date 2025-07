Catalina Gómez, presentadora de ‘Noticias Caracol’, está embarazada. ¿Niño o niña?

Catalina Gómez es una de las presentadoras más queridas de Noticias Caracol. La periodista, oriunda de Armenia, Quindío, comenzó en los medios de comunicación en el 2006 y, desde entonces, se ha posicionado como una de las figuras del periodismo en la televisión nacional.

Este fin de semana, el programa La Red, de Caracol Televisión, anunció que Gómez está en la espera de su segundo hijo. El presentador Juan Carlos Giraldo dio a conocer la noticia:

“Nuestra compañera de ‘Noticias Caracol’ del medio día, Catalina Gómez, está esperando su segundo bebé. Se va a llamar Ignacio, viene a acompañar a su hermanita, porque ya es el segundo hijo de Catalina, así que te felicitamos”, dijo.

Aunque, por ahora, la presentadora no ha publicado nada en sus redes sociales, sí comentó la publicación en redes del programa de entretenimiento con emoticones de corazones. Gómez ha sido muy reservada con su vida privada, de hecho, en sus redes sociales publica poco sobre su vida personal; la mayoría de sus publicaciones en Instagram están relacionadas con su trabajo como periodista.

¿Por qué Catalina Gómez no muestra a su esposo en redes?

En una oportunidad, a través de la dinámica de ‘Preguntas y respuestas’ en Instagram, un usuario le preguntó a la periodista por qué no mostraba a su esposo. De acuerdo con lo que dijo, “a él no le gusta mucho salir por acá y se lo respeto. Es nuestra vida privada y esa yo sí la cuido y no me interesa exponerla”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Su esposo es Camilo Fidel López, abogado de profesión y apasionado por los cortometrajes. Es el director de Vértigo graffiti y Vertigo contemporary, “Colectivo de artistas visuales y narrativos. Graffiti contemporáneo y arte callejero”. Además, también es el padre de su primogénita.

¿Quién es Catalina Gómez?

La presentadora nació y creció en Armenia. A lo 17 años se fue a vivir a Medellín donde estudió Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Pontificia Bolivariana, inspirada en su hermano Óscar Fernando Gómez quien también es periodista, pero enfocado en los deportes. “Yo lo veía a él desde que estaba muy pequeña haciendo sus cubrimientos en los mundiales, en los Juegos Olímpicos y a mí eso me gustaba, me sentía atraída, Mi primer gran amor del periodismo fue mi hermano, él me inspiró a dedicarme a esto”, dijo en una entrevista para La crónica del Quindío.