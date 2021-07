Mónica Fonseca y la “Alegría” de crear

¿Cómo empezó este proyecto junto a Juliana Álvarez?

A Juliana la conocí durante la pandemia, la entrevisté en una serie para una marca colombiana muy reconocida llamada Onda de Mar. Allí vi a varios artistas y diseñadores que estaban haciendo cosas preciosas, y que durante el confinamiento sintieron miedo porque no sabían qué iba a pasar con sus negocios. Cuando hablé con Juliana, me pareció una persona fantástica, una mujer empoderada, clara con sus cosas, con quince años de experiencia y su empresa, que se llama Placement Home, que está dedicada precisamente a la mesa y los artículos para el hogar.

¿Quién hizo la propuesta para llevar a cabo la colección “Alegría”?

Juliana me llamó hace unos meses para ofrecerme ser la modelo de algunas de sus colecciones, y yo le dije: “Cuéntame bien de qué trata, porque lo que me gustaría hacer es una colección cápsula contigo”. Le propuse que dentro de las colecciones que iba a sacar, me dejara algo que se identificara conmigo y tuviera mi ADN. Así llegó la idea de no ser su modelo, sino su socia en una colección cápsula. Además, esta colección la estamos haciendo con las mujeres de Carmen de Viboral, que son fantásticas y han ido evolucionando de una manera muy bonita en este proyecto.

¿Qué importancia tiene la mesa para usted?

Hablamos sobre cómo la pandemia nos trajo de nuevo a la cocina y de qué forma podríamos hacer que ese lugar tan especial se viera bonito a la hora de servir los alimentos. Para mí es muy importante lo que siento cuando veo una mesa, porque me recuerda a mis abuelas, a mi familia, porque es ese lugar donde nos reunimos y compartimos conversaciones, nos miramos a los ojos, debatimos… La mesa es muy importante para los seres humanos.

¿Qué significa “colección cápsula”?

Es una colección pequeña donde hay un tema muy puntual. Es un especial que te da el permiso de colaborar con otras personas y meter elementos que no son típicos de tus colecciones. Puedes innovar.

¿Cómo fue para ustedes el proceso creativo de la colección y cómo definieron cuáles serían los productos que la componen?

“Alegría” sigue creciendo, todos los días aportamos ideas nuevas que tienen nuestro propio sello. Esta es una colección bonita que puede crecer. Las personas pueden encontrar cojines, manteles, caminos de mesa, vajillas, que son muy especiales porque tenemos cuatro platos que tienen mensajes como “confía en el universo” o “la magia está dentro de ti”… Son cosas que a la gente se le quedan y que recuerdan cuando están frente a la pieza. Pensamos también en las flores y su simbología.

¿Por qué se llama “Alegría”?

Se llama así por infinidad de razones, pero la más importante es porque la hija de Juliana se llama Felicia, y la mía Alegría. Encontramos una coincidencia muy especial en esto y en el regalo tan lindo que les quisimos hacer a ellas cuando les pusimos los nombres, haciendo referencia a que ellas son la chispa de la alegría para todos nosotros. Por otra parte, siempre pensamos en lo que queríamos transmitir. Por ejemplo, te fue mal en el trabajo y tuviste un día duro, pero de repente llegas a una mesa bonita y te da alegría, porque eres consciente de que tienes en frente lo que necesitas y estás con tu gente. Los colores de la colección son muy tranquilos.

¿Cuál es el papel de Placement Home en “Alegría”?

Esta colección es como una pequeña hija de la empresa, que puede ser solo esto y ya, o quizás el día de mañana le salen más alas y vuela más alto. Afortunadamente, “Alegría” ha tenido un buen recibimiento por parte de la gente y estamos vendiendo nuestros productos en Estados Unidos, nuestra idea es llegar a México.

Cuéntenos un poco más sobre el trabajo con las mujeres de Carmen de Viboral.

Ellas están muy bien conformadas y no solo nos fabrican a nosotros, sino que también tienen su propia marca; también trabajan por pedido, interpretan muy bien lo que uno quiere y son excelentes en lo que hacen. Son madres cabeza de familia, así que se está imprimiendo un sello social en este proyecto y se está difundiendo la idea de contratar local, emplear a mujeres y valorar más lo que se hace en Colombia.