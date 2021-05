Monsieur Periné y el apoyo que la agrupación le dio al Paro nacional

Como símbolo de su postura a favor de las manifestaciones en Colombia, Catalina García, vocalista de Monsieur Periné, sostuvo una representación del bastón de mando de la Guardia Indígena, a la vez que entonó una parte de su himno.

Los Premios Nuestra Tierra 2021, llevados a cabo el lunes 17 de mayo en modalidad mixta, fueron una plataforma de amplificación al apoyo que varios artistas colombianos le han dado a las jornadas de manifestaciones pacíficas durante las semanas de Paro nacional. Monsieur Periné hizo explícito su respaldo al hacer un llamado a la construcción de paz a través de la música y al entonar una parte del himno de la Guardia Indígena.

Antes de cantar Mi Libertad, esa que dice: “Para no morir, para no olvidar que la vida es un pequeño soplo de libertad, hoy seré canción, volaré detrás de las coplas del trovador del campo y de la ciudad, para no morir, para no olvidar, que el dolor existe y con amor lo voy a curar”, Catalina García, vocalista de la agrupación, dijo ante el público: “Me niego a que conviertan mi cuerpo en territorio de guerra. No permito que usen mi piel como campo de batalla de disputas ajenas. No soy escudo, soy bandera, símbolo de audacia, de valentía, de resistencia. Habito un mapa cargado de caminos de resiliencia, rodeados de aguas feroces que reclaman mi libertad”.

Como símbolo de su postura a favor de las manifestaciones en Colombia, García, mientras cantaba, sostuvo una representación del bastón de mando de la Guardia Indígena, a la vez que entonó: “¡Guardia, guardia, fuerza, fuerza. Por mi raza, por mi tierra. Guardia, guardia, fuerza, fuerza, por mi raza, mi libertad...”.

Durante la jornada de los premios, Juan Pablo Vega, quien ganó como Mejor Artista Alternativo, también utilizó el espacio del evento para hacer pública su posición frente a la situación por la que atraviesa el país: “En este momento me es imposible no aprovechar la visibilidad que me otorga el evento para denunciar la sistemática violación de los derechos humanos (...) Mi voz y mi corazón con todos aquellos y aquellas que ejercen su derecho a la protesta”.