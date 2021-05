“Gobierno, por favor, escuche a la juventud”, J Balvin sobre las marchas en Colombia

El artista volvió a pronunciarse sobre la situación del país y le respondió a aquellas personas que lo han tratado de “tibio”. Asimismo, hace un llamado a la paz y al cese de la violencia, que ha ocasionado tanto dolor.

J Balvin cumple 36 años este viernes, un cumpleaños que se da en medio de las protestas en Colombia, por la inconformidad de los ciudadanos con la reforma tributaria, reforma a la salud, educación y en medio de una crisis social ampliada por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, el artista presenta al tiempo su documental “El niño de Medellín” por Amazon Prime Video.

En este trabajo audiovisual, grabado en 2019 , se explicaría las razones por las cuales el cantante no le gusta referirse a los temas políticos. Al tiempo, el documental explora los problemas de salud mental del cantante y su reputación como figura pública.

(Le recomendamos: “Ojala podamos morir de viejos, no de un disparo” Andrés Parra sobre el paro nacional).

Una de las razones por las que el artista ha luchado desde la música ha sido dada por la motivación de dar una mejor imagen de Colombia ante el mundo, alejada del narcotráfico, la violencia, las guerrillas o el paramilitarismo. Sin, duda J Balvin ha logrado posicionar la música y el reguetón fuera de Colombia, con varios de los premios Latin Grammy o el Guinness Récords que ha obtenido, así como muchos otros a lo largo de su carrera.

Sin embargo, en el documental asegura que nació en Medellín, una de las ciudades considerada por muchos como la más “uribista” y que cuando empezó en la industria, lo menos que quería era dividir o alejar a sus fans por su postura política. Sin embargo, con el pasar del tiempo, se ha dado cuenta de que como artista siente que puede tener mucha relevancia lo que diga o no diga.

Por esa razón, en medio de las protestas alzó su voz para pedir paz, a pesar de esto, el artista fue tratado de “tibio”, a lo que a través de historias en Instagram respondió:

“La gente inocente que está luchando por sus sueños se está muriendo en las calles por la fuerza pública. Está claro que no todos los que salen a marchar sean vándalos y no todos los policías sean asesinos, como hay gente buen hay gente mala, no se puede generalizar. No podemos seguir polarizando, entiendo que hay un problema, que están sufriendo los menos favorecidos”, dijo el artista.

(Le puede interesar: Viola Davis: “Me solidarizo con ustedes, colombianos”).

“El gobierno por favor escuche a la juventud. Escuchen a la gente que está gritando y arreglemos esto de una buena vez, tanto dolor de madres que quedaron sin sus hijos”.

El pasado miércoles, Balvin había dado a través un pronunciamiento. “A todos los colegas y super estrellas, por favor ayúdenme y ayúdennos a difundir el mensaje, debemos frenar esta guerra civil sin sentido”.

Asimismo, le dijo a los ciudadanos que le importa su país y respeta a quienes luchan por el país y espera que pronto llegue la esperanza.